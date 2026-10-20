Orgullo: bailarines del Rubinstein clasificaron a la Final Mundial del World of Dance

El talento artístico de Catamarca volvió a proyectarse en una competencia de alcance internacional a través de la participación del Instituto Rubinstein, representado por su programa de formación artística Music Boulevard, en el prestigioso certamen World of Dance, realizado en Buenos Aires.

La institución viajó a la capital del país con una delegación integrada por 34 bailarines, niños y jóvenes desde los 8 años, que asumieron el desafío de presentar sus propuestas coreográficas en una competencia de relevancia para el ámbito de la danza. La participación estuvo marcada por resultados destacados en las distintas categorías, con actuaciones que permitieron posicionar a todas las coreografías entre las mejores de la competencia.

La presencia de los bailarines catamarqueños en este encuentro constituyó una oportunidad para mostrar el trabajo artístico desarrollado por la institución y poner en escena las habilidades adquiridas durante su formación. A través de diferentes propuestas de jazz contemporáneo y street dance, la delegación logró una actuación sobresaliente que se tradujo en reconocimientos concretos y en la posibilidad de avanzar hacia una instancia mundial.

Todas las coreografías quedaron entre las diez mejores

Uno de los resultados más significativos obtenidos por Music Boulevard fue que todas las coreografías presentadas se ubicaron en el Top Ten del World of Dance. Este desempeño permitió que cada una de las propuestas de la delegación alcanzara un lugar destacado dentro de sus respectivas categorías.

La participación incluyó diferentes coreografías de dos estilos de danza: jazz contemporáneo y street dance. Ambas expresiones formaron parte de la presentación artística con la que el equipo representó al Instituto Rubinstein en Buenos Aires.

El resultado general refleja la consistencia de la actuación de la delegación, ya que el reconocimiento no se limitó a una sola presentación, sino que alcanzó a la totalidad de las coreografías participantes. De esta manera, los 34 bailarines llevaron adelante una experiencia competitiva que se tradujo en posiciones destacadas dentro del certamen.

A ese desempeño se sumó otro dato relevante: la delegación consiguió cuatro podios, al ubicarse entre los tres mejores puestos de sus respectivas categorías. Estos resultados consolidaron la participación del grupo y constituyeron uno de los principales logros de su paso por la competencia.

Cuatro podios y un lugar entre los mejores

Los cuatro podios alcanzados por los representantes de Music Boulevard marcaron un punto destacado de la participación catamarqueña. La posibilidad de ubicarse entre los tres primeros puestos en cuatro oportunidades acompañó el resultado general obtenido por las coreografías y permitió a la delegación cerrar su actuación con importantes reconocimientos.

En el marco de una competencia internacional como World of Dance, los resultados obtenidos representan un reconocimiento al trabajo artístico presentado por los bailarines. Cada coreografía formó parte de una propuesta que combinó los estilos de jazz contemporáneo y street dance, con la que la institución logró posicionarse entre las diez mejores de sus respectivas instancias competitivas.

La clasificación a la Final Mundial de 2027

Los resultados conseguidos en Buenos Aires tuvieron una consecuencia de especial importancia: la clasificación para representar a Argentina en la Final Mundial del World of Dance.

La instancia internacional se realizará en agosto de 2027, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y tendrá entre sus participantes a los representantes que lograron su clasificación a partir de sus actuaciones en las competencias correspondientes.

Para el Instituto Rubinstein y su programa Music Boulevard, esta clasificación abre la posibilidad de llevar el trabajo realizado en Catamarca a un escenario de alcance mundial. La delegación consiguió ese lugar a partir de una participación en la que todas sus coreografías ingresaron al Top Ten y en la que obtuvo cuatro posiciones de podio.

El próximo objetivo será, por lo tanto, representar al país en una nueva instancia del certamen. La clasificación constituye el resultado más importante de la experiencia desarrollada en Buenos Aires y proyecta el trabajo de los bailarines catamarqueños hacia una competencia que se realizará fuera de la Argentina.