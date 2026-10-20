Fray Mamerto Esquiú conmemora 405 años de su Hito Fundacional: hpy no es laborable

El departamento Fray Mamerto Esquiú conmemora este martes 20 de octubre de 2026 los 405 años de su Hito Fundacional, una fecha que invita a recuperar los acontecimientos históricos que dieron origen a la identidad de la comunidad. En el marco de esta conmemoración, la Municipalidad informó que la jornada será no laborable para las dependencias comunales, de acuerdo con lo establecido mediante el Decreto Nº 288.

La medida se fundamenta en el aniversario del Hito Fundacional del departamento y modifica la actividad habitual de las oficinas municipales durante esta jornada. La fecha tiene como referencia un acontecimiento ocurrido hace más de cuatro siglos, cuya importancia fue recuperada a partir de investigaciones históricas y reconocida oficialmente por la legislación provincial.

Cada 20 de octubre, la comunidad vuelve la mirada hacia el pasado para reconstruir los orígenes de su territorio y comprender los procesos que fueron dando forma a su historia. La conmemoración propone recorrer distintos momentos, desde la presencia de las comunidades originarias hasta las transformaciones administrativas que llevaron al departamento a adoptar su denominación actual.

El aniversario constituye, además, una oportunidad para valorar la memoria colectiva y transmitir a las nuevas generaciones los acontecimientos que forman parte de la identidad local.

Antes de la llegada de los españoles

La historia de estas tierras se remonta a un período anterior a la llegada de los españoles. Mucho antes del establecimiento del orden colonial, las comunidades originarias ya habitaban el territorio, donde desarrollaban sus formas de vida entre las montañas y los ríos.

Este antecedente permite situar los orígenes de la región en una historia que precede a los acontecimientos registrados durante la colonización. La presencia de esas comunidades forma parte del recorrido histórico que se recuerda cada 20 de octubre y constituye un elemento fundamental para comprender la relación entre el territorio y quienes lo habitaron.

Dentro de esa extensa trayectoria, el 20 de octubre de 1621 ocupa un lugar central. En esa fecha se otorgó la Merced de Allpatauca, una concesión de tierras realizada durante el período colonial que, con el paso del tiempo, se convertiría en un antecedente fundamental de la historia del departamento.

La recuperación de este acontecimiento permitió establecer una referencia histórica concreta para la conmemoración. De esta manera, el aniversario dejó de estar vinculado exclusivamente con las posteriores reorganizaciones administrativas y pasó a reconocer un antecedente anterior, relacionado con la concesión de tierras de 1621.

De Piedra Blanca al nombre de Fray Mamerto Esquiú

A lo largo de los siglos, el territorio atravesó diferentes transformaciones históricas y administrativas. Entre los acontecimientos destacados se encuentra el nacimiento, en 1826, de Mamerto de la Ascensión Esquiú, en la localidad de Piedra Blanca. Su figura es considerada trascendental para la historia argentina.

Décadas después, en 1869, se reorganizó administrativamente el antiguo departamento Piedra Blanca. Ese proceso constituyó otro momento importante en la evolución institucional del territorio, que posteriormente adoptaría la denominación con la que se lo conoce en la actualidad.

En 1934, el departamento recibió el nombre de Fray Mamerto Esquiú, en referencia a la figura histórica nacida en Piedra Blanca. Así, el nombre actual quedó incorporado a la identidad del distrito luego de una serie de transformaciones que se desarrollaron a lo largo del tiempo.

Durante muchos años, el aniversario departamental se celebró el 28 de julio, en recuerdo de la reorganización administrativa de 1869. Esa fecha se mantuvo como referencia conmemorativa hasta que las investigaciones históricas permitieron recuperar la relevancia del acontecimiento ocurrido el 20 de octubre de 1621. La revisión de los antecedentes históricos abrió el camino para establecer una nueva fecha oficial, vinculada con la Merced de Allpatauca y con el reconocimiento de ese episodio como punto de referencia para la historia departamental.

La Ley Provincial N.º 5620 y la fecha fundacional

El reconocimiento institucional del acontecimiento de 1621 se concretó mediante una decisión legislativa. En 2019, la Legislatura de Catamarca sancionó la Ley Provincial N.º 5620, que fue promulgada en 2020 y reconoció oficialmente el 20 de octubre de 1621 como Hito Fundacional de Fray Mamerto Esquiú.

La norma permitió establecer formalmente la fecha que actualmente se conmemora cada año. De esta manera, el departamento incorporó una referencia histórica que recupera la importancia de la Merced de Allpatauca y la sitúa como antecedente central de su trayectoria. El cambio de fecha conmemorativa no significó modificar los acontecimientos del pasado, sino reconocer la importancia de un hecho histórico que había adquirido una nueva relevancia a partir de las investigaciones realizadas.

El reconocimiento también permitió revisar la manera en que se transmitía la historia local, integrando los distintos períodos que dieron forma al territorio: la presencia de las comunidades originarias, la concesión de tierras durante la etapa colonial, las reorganizaciones administrativas y la adopción del nombre de Fray Mamerto Esquiú.