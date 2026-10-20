Otro día con el Innombrable en Catamarca: así va a estar el clima este martes

Catamarca tendrá una jornada con cielo mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional, pero como sucedió este lunes, el sol podría tener algo de presencia.

¿De cuánto a la máxima?

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 18 grados en el arranque del día y la máxima de 26 grados se registrará por la tarde. En el cierre del martes, el termómetro marcará unos agradables 20 grados.

El Innombrable, otra vez protagonista

El viento será otro de los factores destacados de esta jornada. El SMN pronostica velocidades que aumentarán progresivamente desde las primeras horas del día y alcanzarán sus valores más elevados durante la tarde. En el detalle, durante la madrugada comenzó soplando del Noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Ya por la mañana, mantendrá la misma dirección aunque aumentará su intensidad, con registros de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la tarde, la dirección cambiará al Norte y las velocidades seguirán subiendo y se ubicarán entre los 32 y 41 km/h. En ese período también se esperan las ráfagas más intensas de la jornada, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la noche, el viento continuará soplando del mismo sector, con velocidades idénticas a la hora anterior, no modificando la intensidad en el cierre de este martes.

De esta manera, el día estará caracterizado por la persistencia de la nubosidad, temperaturas templadas y un incremento de la intensidad del viento, especialmente durante la segunda mitad del día.

Así el panorama meteorológico para gran parte de Catamarca estará definido por una jornada sin cambios significativos en la nubosidad y el viento con intensidad y ráfagas podrían alcanzar los 59 km/h. A esto se debe sumar que en la zona de la Puna, los registros serán aún más altos, porque para esta área de la provincia rige Alerta Amarilla. Allí las ráfagas llegarán a los 70 km/h.