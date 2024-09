ANSES: ¿Cómo obtener la constancia de CUIL en la web?

Cualquier persona tiene la posibilidad de obtener su constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de manera muy sencilla y gratuita. Por ello, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó cómo es el paso a paso para realizar este trámite desde su sitio web.

La constancia de CUIL se trata de un comprobante que permite acceder a los programas y prestaciones de ANSES o a una obra social. Generalmente, es requerida por los empleadores para registrar los aportes a la seguridad social de sus trabajadores activos, entre otras gestiones.

Según detalló el organismo, los interesados en realizar este trámite deberán ingresar a anses.gob.ar/constanciaCUIL desde cualquier computadora o teléfono celular. Allí deberán completar el formulario con número de DNI, nombre y apellido, sexo y fecha de nacimiento.

Cabe mencionar que la constancia de CUIL descargada e impresa desde la web de ANSES es gratuita y válida para cualquier trámite, no tiene vencimiento y no necesita tener firma ni sello. El CUIL se genera automáticamente al momento de emitirse el DNI por primera vez. En caso de no estar registrado en el DNI, el titular debe acercarse a cualquier oficina de ANSES, sin turno, con su documento para realizar el trámite.

Beneficiarios de ANSES: cómo activar la tarjeta SUBE y obtener un 55% de descuento en transporte

Los titulares de ciertas prestaciones y asignaciones de ANSES pueden acceder a un descuento del 55 por ciento en los pasajes del transporte público. Para obtener este beneficio, es necesario activar la tarjeta SUBE. Conocé el paso a paso para aprovechar esta oportunidad de viajar más barato.

Para realizar el trámite, será necesario realizar los siguientes pasos:

Ingresar en la app mi ANSES o en www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

o en www.anses.gob.ar, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Programas y beneficios y elegir G enerar PIN SUBE .

y elegir G . Allí, el sistema creará un código que se debe registrar con el número de tarjeta en tarjetasube.sube.gob.ar.

Luego, activar el beneficio en una terminal automática o con la app SUBE.

Además, esta gestión puede realizarse de manera presencial sin turno en una oficina de ANSES o en un Centro de Atención SUBE, con DNI y la tarjeta SUBE.