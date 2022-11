APROSCA y un Autoconvocados dividido, marcharon contra el acuerdo con el Gobierno

Un nuevo jueves de marcha y protesta de sector salud en un conflicto que, a pesar del acuerdo, no parece tener final. Los sectores siguen divididos y esto genera confusión y malestar. La protesta de esta jornada estuvo como en las anteriores ocasiones, encabezada por Aprosca y junto a ellos se encolumnaron trabajadores y profesionales de Autoconvocados, que ahora también se encuentran divididos.

El quiebre lo ocasionó el acuerdo al que arribaron este miércoles ATE Salud, ATSA y el Ejecutivo provincial. Sectores tanto del Hospital de Niños como de la Maternidad Provincial “25 de Mayo” difieren en cuanto a lo que se determinó. Por lo tanto, un grupo marchó y otros que aceptaron los términos del acuerdo, se mantuvieron al margen.

Mientras tanto, Aprosca mantiene su postura contraria a lo que ellos califican como gremios “afines al Gobierno”. Su reclamo sigue siendo por los $270.000 de básico para todos los trabajadores. Así lo confirmó el Lic. Julio Sánchez al indicar que “vamos a continuar la lucha y la visibilización del reclamo”. El dirigente manifestó durante la marcha “que el Gobierno nos ninguneó e hizo acuerdos a espaldas nuestras y por eso vamos a mantenernos firmes y a no bajar los brazos por nuestro reclamo salarial”.

Sobre el aumento, en uno de los discursos que se escuchó durante la marcha, se apuntó que el mismo se hizo sobre una base de cálculo errada. En este sentido la Dra. Reynoso del Hospital “San Juan Bautista” dijo “hoy estamos acá luego de un nuevo aumentazo hecho con fanfarrias pero que es toda una gran mentira. El cálculo que se hizo para pagarnos la corrección inflacionaria es erróneo, porque aplicaron una fórmula equivocada”. Para ejemplificarlo la profesional indicó que, según esta falla en la formulación del incremento, la categoría D debería estar cobrando alrededor de $30 mil de aumento, pero, según el anuncio el trabajador solo tendrá $10 mil. “Al que le cierre esto, que se quede en casa y se dé por satisfecho, pero a mí no me cierra”, sentenció la profesional. “Sin marcha, el paro solo no lo podemos sostener. Tenemos que estar en la calle” , dijo la médica y apoyo a esta sentencia fue contundente.

Lo que se viene

Antes de finalizar la marcha, que evidentemente tuvo menos presencia de trabajadores y profesionales, se votó en asamblea sobre cómo van a seguir manejando la protesta. Es así que decidieron sostener el paro y respecto a la protesta en la calle, indicaron que en función del calor y de la cantidad de personal que está de licencia, se optó para que la próxima manifestación que será el 1º de Diciembre, todo se concentrará alrededor del Hospital “San Juan” . La expectativa está puesta en lo que sucederá el 8 de diciembre, día de la Procesión de la Virgen del Valle. Ese día, de momento no habría protesta, pero evalúan opciones para mantener el reclamo de manera latente, aprovechando la fecha.

Grupo minoritario

Mientras la marcha se desarrollaba, en Casa de Gobierno se anunciaba un bono para la Administración Pública. En este marco, el ministro de Gobierno indicó que a su entender el conflicto con el sector estaba resuelto tras la firma del acuerdo. “Se firmó con los gremios mayoritarios", dijo Juan Cruz Miranda, apuntando así en contra de la representatividad de Aprosca y del grupo de Autoconvocados que justamente estaban manifestándose.

“ Hay un sector de salud es minoritario que no quiere arreglar . Y decimos esto porque tienen pretensiones salariales que son inalcanzables. No quieren bajarse de eso. Son intransigentes y se bajaron de la mesa de diálogo. Ellos quieren seguir con la protesta porque tienen una intención distinta a la del resto de los trabajadores, quienes, si quieren mejorar el sistema público de salud”, acusó Miranda en una dura descripción.

Pero lo más contundente vino después cuando el titular de Gobierno, y ante la consulta de los días de paro y la desatención de los pacientes, dijo que “el que no trabaja no puede cobrar”.