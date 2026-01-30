Argentina bajo un calor extremo: alertas en siete provincias y Catamarca al límite

El calor agobiante no da tregua en el cierre de enero y mantiene en vilo a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes nuevas alertas por temperaturas extremas que afectan a al menos siete provincias, en un contexto de condiciones climáticas que representan un riesgo concreto para la salud de la población.

De acuerdo con la información oficial difundida por el organismo, las zonas más comprometidas son Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. En varios de estos distritos, la situación se agravó durante las últimas horas, con el ascenso del nivel de advertencia a alerta naranja y alerta roja, categorías que implican un impacto moderado a extremo sobre la salud pública.

El sistema de alertas del SMN tiene como objetivo anticipar escenarios de riesgo asociados a eventos climáticos severos, como las olas de calor, que pueden provocar deshidratación, golpes de calor y complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. En el actual contexto, las autoridades recomiendan extremar los cuidados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Catamarca: sin alerta oficial, pero...

Catamarca, por el momento, quedó fuera del sistema de alertas por calor extremo, aunque la situación en la provincia dista de ser benigna. De hecho, este viernes San Fernando del Valle de Catamarca se ubicó entre las cinco ciudades más calurosas del país. A las 10 de la mañana, el termómetro ya marcaba 31,2 grados, con una sensación térmica cercana a los 31 grados, anticipando una jornada sofocante.

Según el pronóstico del SMN, la temperatura máxima prevista para la capital catamarqueña alcanzará los 35 grados, un valor elevado que, si bien no activa formalmente una alerta, genera condiciones de estrés térmico, especialmente para quienes desarrollan actividades al aire libre o no cuentan con ambientes refrigerados.

La ausencia de una advertencia oficial no implica que no existan riesgos. Especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas, humedad y falta de descanso nocturno puede afectar la salud, incluso en personas jóvenes y sin patologías previas.

Cómo seguirá el tiempo: calor e inestabilidad

El panorama meteorológico para los próximos días no muestra un alivio significativo. El SMN anticipa que el cierre de enero y el comienzo de febrero estarán marcados por la inestabilidad, al menos durante el fin de semana.

Para el sábado, se espera una temperatura máxima cercana a los 32 grados, con probabilidad de chaparrones y tormentas fuertes, lo que podría generar un alivio momentáneo, aunque acompañado de elevada humedad. El domingo, el escenario será similar, con una máxima estimada en 31 grados y condiciones de tiempo inestable.

En tanto, el lunes continuaría la presencia de tormentas, con un nuevo ascenso de la temperatura máxima, que podría llegar a los 33 grados, prolongando el período de calor intenso en la provincia.

Niveles de alerta: qué significa cada color

El sistema de alertas del SMN establece distintos niveles de riesgo según el impacto de las temperaturas extremas en la salud:

Alerta amarilla: indica un efecto leve a moderado. Las temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para grupos de riesgo como niños, niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Alerta naranja: señala un efecto moderado a alto sobre la salud. En este nivel, el calor resulta muy peligroso para los grupos de riesgo y exige medidas de cuidado más estrictas.

Alerta roja: es el nivel de máxima gravedad. Implica un efecto alto a extremo, con temperaturas muy peligrosas que pueden afectar incluso a personas jóvenes y saludables.

Mientras gran parte del país permanece bajo alerta, Catamarca transita días de calor intenso que obligan a extremar precauciones y mantenerse atentos a la evolución del pronóstico.