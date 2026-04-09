Artesano de Valle Viejo llevará el sello catamarqueño a una muestra nacional

El trabajo artesanal de Luis Toranzo tendrá proyección nacional con su participación en la muestra Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero, una destacada exhibición organizada por el Mercado de Artesanías Argentinas.

La inauguración está prevista para el próximo 22 de abril en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, donde la propuesta reunirá a referentes del oficio provenientes de distintas provincias. La presencia del creador catamarqueño fue confirmada por el director de Artesanías del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Cancino, quien explicó que la selección surgió de una convocatoria nacional impulsada por Nación.

Según detalló, la iniciativa invitó a los mercados artesanales del país a postularse para participar y sumarse al Registro Nacional de Artesanías, y desde el Mercado Artesanal de Catamarca se propuso a Luis Toranzo como exponente, resultando finalmente elegido.

Una exposición con 90 obras y 45 artesanos del país

La muestra Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero reunirá:

90 obras

45 artesanos

Creadores de todo el país

Piezas disponibles para la venta durante toda la exhibición

La propuesta pone el foco en el trabajo en cuero, material que aparece como eje de una narrativa que combina técnicas tradicionales e innovadoras y que refleja la identidad cultural argentina. Entre las piezas que formarán parte de la exhibición habrá trabajos de soguería, talabartería y marroquinería. Cada una de estas expresiones aportará una mirada distinta sobre uno de los oficios más emblemáticos del arte artesanal nacional.

Maletín de cuero de chancho del monte

En representación del Mercado Artesanal de Catamarca, Luis Toranzo participará con un maletín de cuero de chancho del monte, una pieza elaborada de forma 100% artesanal y con una fina terminación. El artesano explicó que se trata de un bolso pensado para que pueda contener una computadora o carpetas, combinando funcionalidad y oficio.

Sobre el proceso de producción, detalló que él mismo realiza cada una de las etapas:

Compra del cuero crudo

Curtido del material

Confección integral de la pieza

Terminaciones completamente hechas a mano

Ese proceso integral resalta el valor del trabajo manual y el dominio técnico alcanzado por el creador.

Una trayectoria forjada entre Córdoba y Catamarca

Nacido en Córdoba, pero radicado en Catamarca desde hace más de 35 años, Luis Toranzo construyó una trayectoria extensa dentro del oficio. Su aprendizaje comenzó en una curtiembre, de manera industrial, experiencia que luego trasladó al plano manual ya instalado en Catamarca, donde desarrolló el oficio de forma artesanal.

A lo largo de los años, viene exponiendo en espacios destacados como la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, además de participar en otras ferias y exposiciones.

Un recorrido por la tradición del cuero argentino

La muestra fue curada por el artesano y gestor cultural Segundo Deferrari, y propone un recorrido por la tradición del cuero como una de las manifestaciones más representativas del arte artesanal del país. El eje conceptual de Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero reside en mostrar cómo el paisaje, la identidad y la historia cultural argentina se expresan a través de este material emblemático.

La exhibición podrá visitarse hasta el 2 de agosto, en el horario de:

Miércoles a domingo

De 14 a 20 horas

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De este modo, la presencia de Luis Toranzo no solo proyecta el trabajo de un creador individual, sino también la continuidad del saber artesanal catamarqueño, que volverá a ocupar un lugar destacado en una vidriera nacional dedicada a una de las tradiciones más profundas del país.