Marcha atrás: los colectivos en Catamarca ahora seguirán hasta la medianoche

En medio de la crisis que atraviesa el transporte público en Catamarca, el Gobierno introdujo una modificación en la restricción horaria del servicio de colectivos, luego del malestar generado por la reducción anunciada inicialmente. La medida original, impulsada a pedido de las empresas que operan el sistema, establecía una suspensión del servicio a partir de las 22 horas, decisión que provocó una rápida reacción de los usuarios por el impacto sobre quienes dependen del transporte durante la noche.

Frente a ese escenario, y luego de un ida y vuelta marcado por reclamos y cuestionamientos, se dispuso una marcha atrás parcial: los colectivos seguirán funcionando hasta las 24 hs pero con servicio reducido. La modificación apunta especialmente a no dejar sin cobertura a un amplio sector de pasajeros que había quedado perjudicado por la interrupción temprana del servicio.

Cómo funcionará el nuevo esquema horario

Según explicó el secretario de Transporte Lucas Stampfli en declaraciones a Radio Valle Viejo, tras escuchar los reclamos de los usuarios se resolvió establecer un esquema que permita sostener la movilidad hasta el final del día.

De acuerdo con la nueva disposición el servicio funcionará de 6.00 a 24.00 y se mantendrán frecuencias mínimas. Asimismo, la cobertura será bajo modalidad reducida, teniendo como objetivo el responder al pedido de mantener servicio hasta la finalización del día, puntualmente para un amplio sector de trabajadores y de estudiantes.

El funcionario sostuvo que la intención es brindar una respuesta concreta a los pasajeros, especialmente a quienes habían manifestado su preocupación por la imposibilidad de regresar a sus hogares luego de las 22. Con esta corrección, la franja nocturna gana dos horas adicionales de circulación, lo que representa un alivio para trabajadores, alumnos y usuarios que dependen del transporte en horarios extendidos.

Se mantiene el esquema reducido

Más allá de la ampliación horaria, desde el área de Transporte se aclaró que se mantiene el servicio reducido previamente anunciado. Esto implica que, aunque los colectivos circularán hasta la medianoche, las frecuencias seguirán siendo mínimas, dentro de un esquema de funcionamiento limitado.

La decisión refleja un intento de equilibrio entre la necesidad de sostener el servicio y las restricciones planteadas por las empresas prestatarias.

La preocupación gremial y la reunión con UTA

En paralelo a la modificación del esquema horario, durante la mañana de este miércoles se desarrolló una reunión clave entre el área de Transporte y la representación sindical. El titular de la cartera, Lucas Poliche, mantuvo un encuentro con el secretario general de la seccional Catamarca de UTA, Juan Vergara, con el objetivo de dar claridad sobre los alcances de la reducción del servicio y su impacto en los trabajadores.

La preocupación gremial se había instalado desde el primer anuncio, principalmente por las posibles consecuencias sobre la jornada laboral de los choferes y eventuales decisiones empresariales. Vergara reconoció en declaraciones radiales que la medida inicialmente planteada por las patronales "nos tenía bastante preocupados".

Luego de la modificación horaria, desde el gremio señalaron que el escenario laboral se presenta con mayor previsibilidad. Según explicó Juan Vergara, con la extensión del servicio hasta las 24 horas no habría inconvenientes para los trabajadores, ya que el nuevo esquema evita una reducción más severa en la actividad de los choferes.

El dirigente fue enfático al transmitir un mensaje de calma al sector: "La idea es brindarle tranquilidad a los trabajadores, porque las empresas no están pensando que pueda haber algún tipo de despido o un tipo de sanción, suspensión o lo que sea", afirmó.

Ese mensaje buscó despejar la inquietud que se había generado entre los conductores frente al riesgo de despidos, sanciones, suspensiones y reducción de tareas. La aclaración sindical aparece como un punto central en medio de la crisis, al garantizar que la readecuación del servicio no tendría impacto negativo inmediato sobre los puestos de trabajo.