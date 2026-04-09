Así va a estar el clima de este jueves en Catamarca

Luego de un inició con lloviznas en algunos puntos del Valle central y una mínima de 14 grados, el jueves comenzó agradable.

Ya en la mañana, la inestabilidad pasará, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura estimada llegará a los 19 grados. El viento seguirá soplando del NE, con velocidades de 7 a 12 km/h.

Para la tarde, se prevé que continuará la nubosidad, con una temperatura máxima de 22 grados, convirtiéndose en el tramo más templado del día. El viento seguirá predominando del Noreste, aunque con una intensidad mayor, de entre 13 y 22 km/h.

En tanto, hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 17 grados. El viento rotará al Sudoeste y disminuirá notablemente su intensidad, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

No se registran ráfagas previstas para ninguno de los períodos del día.