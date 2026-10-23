Así queda el esquema de feriados tras la confirmación de la visita del Papa

La confirmación oficial de la llegada del Papa León XIV a la República Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, llevó al Gobierno nacional a definir un esquema especial de feriados y jornadas no laborables para acompañar la organización de las actividades programadas durante su estadía.

Luego de despejarse las dudas sobre el itinerario del Pontífice en el país, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar el Decreto 1103/2026, una disposición destinada a establecer jornadas no laborables en función de los requerimientos de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito vinculados con el despliegue del operativo oficial.

La medida se inscribe en la planificación de una visita que se extenderá durante cuatro días y que incluirá encuentros institucionales y pastorales en distintos puntos del territorio argentino. De acuerdo con la información difundida, las principales sedes de las actividades serán Buenos Aires, la provincia de Córdoba y el santuario de Luján.

La distribución de las jornadas especiales responde a la organización territorial prevista para acompañar la agenda del Papa. En ese marco, el esquema anunciado contempla fechas diferenciadas para Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de una jornada de alcance nacional.

"Argentina, ya vamos"

La confirmación de la visita tuvo también una expresión pública del propio León XIV. Durante una audiencia en el Vaticano, ante una pareja de recién casados, el Pontífice fue consultado sobre su viaje a la Argentina y respondió con entusiasmo: "Argentina, ya vamos".

La frase acompañó la ratificación oficial de su llegada y se produjo en un contexto en el que todavía existían dudas sobre el itinerario que desarrollaría en el país. Una vez despejadas esas incertidumbres, el Gobierno nacional avanzó con la definición de las medidas previstas para organizar las jornadas vinculadas con la visita.

La llegada del Papa está programada para cuatro días, del 8 al 11 de noviembre. Durante ese período se realizarán distintos encuentros institucionales y pastorales, con actividades distribuidas entre Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján.

La confirmación de las fechas permitió establecer el marco temporal sobre el cual se organiza el esquema especial de feriados. El decreto mencionado constituye la herramienta normativa que el Poder Ejecutivo dispuso aplicar para atender las necesidades de coordinación y funcionamiento durante el operativo oficial.

Cómo queda el esquema de feriados en noviembre

Según el cronograma informado, las jornadas especiales se distribuirán entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre, con alcances territoriales diferentes. La planificación contempla un feriado nacional y dos feriados exclusivos para determinadas jurisdicciones.

El esquema anunciado es el siguiente:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto para todo el territorio argentino por las actividades del Sumo Pontífice.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo en la provincia de Buenos Aires.

La distribución establece que el lunes 9 tendrá alcance nacional, mientras que las jornadas del martes 10 y del miércoles 11 estarán limitadas a las jurisdicciones especificadas en el cronograma.

Esta organización diferencia los días de acuerdo con el territorio y las actividades contempladas dentro de la visita. En el caso de Córdoba, la información señala que sus habitantes tendrán dos días consecutivos de feriado: el lunes 9, por la disposición nacional, y el martes 10, por la jornada exclusiva prevista para esa provincia y para CABA.

Córdoba tendrá dos días consecutivos de feriado

La provincia de Córdoba contará con un esquema de dos jornadas consecutivas de feriado, correspondientes al lunes 9 y al martes 10 de noviembre. El primer día estará comprendido en la disposición de alcance nacional establecida por las actividades del Papa. El segundo corresponderá al feriado exclusivo dispuesto para Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, el calendario previsto para los cordobeses combinará una jornada que alcanzará a todo el país con otra específica para su provincia y CABA. La organización forma parte de las medidas anunciadas tras la confirmación del itinerario de León XIV.

La distribución de los días también se vincula con la planificación logística y de seguridad que el Gobierno nacional busca garantizar durante el desarrollo de las actividades oficiales. El decreto establece jornadas no laborables con el objetivo de facilitar el ordenamiento del tránsito y la organización del operativo relacionado con la visita.

En el cronograma comunicado, el miércoles 11 de noviembre quedará reservado como feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires, completando así la distribución territorial prevista para esos tres días.

Buenos Aires, Córdoba y Luján

La travesía de cuatro días del papa León XIV incluirá encuentros institucionales y pastorales con sedes centrales en Buenos Aires, la provincia de Córdoba y el santuario de Luján.

Estos puntos forman parte de la agenda anunciada para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre. La confirmación del itinerario permitió avanzar en la definición de las medidas organizativas y en la distribución de los feriados asociados con las actividades del Pontífice.

La planificación oficial contempla necesidades de seguridad, logística y ordenamiento del tránsito, aspectos que fundamentan la aplicación del Decreto 1103/2026. En ese contexto, la definición de las jornadas especiales constituye uno de los componentes previstos para acompañar el desarrollo de la visita.

El calendario anunciado distingue entre la jornada nacional del lunes 9 y los feriados jurisdiccionales del martes 10 y miércoles 11. De ese modo, cada fecha tendrá un alcance territorial específico, de acuerdo con lo informado.

El Decreto 1103/2026

La decisión del Poder Ejecutivo de aplicar el Decreto 1103/2026 se produjo después de la confirmación de la visita del Pontífice y de la aclaración de las dudas sobre su recorrido por la Argentina.

La disposición establece jornadas no laborables para contribuir a la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito durante el despliegue del operativo oficial. Su aplicación se relaciona con las actividades previstas en distintas sedes y con la organización de los movimientos asociados con la llegada del Papa.

Con el cronograma confirmado, el esquema de noviembre quedó distribuido en tres jornadas especiales: un feriado nacional el lunes 9, otro exclusivo para Córdoba y CABA el martes 10, y uno exclusivo para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11.

La visita de León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con encuentros institucionales y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y el santuario de Luján. La frase del Pontífice, "Argentina, ya vamos", acompañó la confirmación de su llegada, mientras que el Gobierno nacional avanzó con las disposiciones previstas para organizar el operativo y establecer el calendario de feriados correspondiente.