Así va a estar el clima este viernes en Catamarca

Se va terminando la semana y llega el finde largo, acompañado del final del verano. En medio de esto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada con condiciones que van a ir de estables a inestables con el correr de las horas.

La jornada comenzó con una mínima de 20 grados y como en días, previos ya con la presencia fuerte del viento Norte.

Hacia la mañana, se espera una leve mejora con cielo parcialmente nublado, una temperatura en ascenso hasta los 23 grados. El Innombrable continuará predominando del mismo sector, intensificándose a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde, las condiciones comenzarán a desmejorar con la presencia de tormentas aisladas. La temperatura alcanzará su pico máximo de 31 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10 y el 40%. El viento se mantendrá con intensidades similares a las de la mañana.

Finalmente, durante la noche se prevé un aumento en la inestabilidad, con tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que ascenderá al rango del 40 al 70%. La temperatura descenderá a 25 grados y el viento rotará al Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar nuevamente entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el cierre de la jornada estará marcado por condiciones más inestables, con posibles precipitaciones y cambios en la dirección del viento.

