Docentes realizarán una nueva protesta para exigir la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto entre el Gobierno Nacional y el sistema de educación superior de gestión pública suma un nuevo y crucial capítulo en el espacio público. Este martes, las calles adyacentes al Palacio de Tribunales se transformarán en un escenario de visibilización y reclamo, donde docentes, estudiantes y autoridades de distintas facultades se concentrarán con un objetivo unificado: defender el sistema universitario nacional y exigir la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), una normativa que ya ha sido aprobada por el Congreso de la Nación.

La convocatoria se produce tras la masiva marcha federal realizada hace dos semanas, evidenciando la continuidad de un plan de lucha que busca interpelar de manera directa al Poder Judicial. Bajo el lema unívoco "señores jueces, que Milei cumpla la Ley", la nueva jornada de protesta está programada para extenderse en una franja horaria continua desde las 11 a las 17. Durante estas seis horas, el dictado de asignaturas tradicionales se trasladará a la vía pública mediante la modalidad de clases abiertas, una herramienta elegida por los profesores universitarios para exponer ante la sociedad lo que definen como un "ajuste" del Gobierno Nacional que golpea de forma directa a los salarios, las becas de estudio, los proyectos de investigación y el funcionamiento general de las instituciones y de toda la comunidad universitaria. Ante este panorama, los organizadores han manifestado de forma contundente: "Reclamamos una respuesta urgente".

Presencias clave en el debate público y político

A partir de las 15 horas, la jornada frente a los tribunales concentrará la participación de diversas figuras del ámbito académico, sindical y legislativo, quienes se sumarán para dar volumen al reclamo sectorial. Entre los asistentes confirmados se encuentran:

Natalia Salvo: Abogada laboralista egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente universitaria.

Lucía Cámpora: Diputada nacional por el Partido Justicialista (PJ).

Itaí Hagman: Diputado nacional por el Partido Justicialista (PJ).

Pablo Perazzi: Antropólogo, docente y secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA).

La confluencia de estos actores busca poner de relieve que la discusión técnica sobre el financiamiento posee aristas que involucran tanto los derechos laborales de los trabajadores de la educación como la representación política en el ámbito legislativo.

La postura del Poder Ejecutivo: el argumento del equilibrio fiscal

En la vereda opuesta, la gestión del presidente Javier Milei mantiene una postura firme e inflexible respecto a la normativa en disputa. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo insiste en no implementar la Ley de Financiamiento Universitario, fundamentando su decisión en la necesidad estricta de cumplir con el "equilibrio fiscal", un pilar central de su administración económica.

Desde la perspectiva gubernamental, se argumenta de manera técnica que la Ley N.º 27.795 posee una falencia de origen, señalando que la normativa "no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salarios" que deben ser destinados a las universidades públicas. Para eludir la aplicación de esta legislación —la cual ya fue aprobada en dos oportunidades distintas, durante los años 2024 y 2025, y tras haber atravesado un total de cuatro votaciones principales en el Congreso para lograr su sanción— la administración nacional ha recurrido a mecanismos institucionales específicos. El Poder Ejecutivo optó por la suspensión de la norma por decreto y, de forma simultánea, avanzó en la estrategia de apelar los fallos judiciales que resultaron adversos a su posición.

La vía legal y el rol de la Corte Suprema

Ante la parálisis en la aplicación de la ley y las decisiones administrativas del Gobierno, los rectores y representantes de las casas de altos estudios han canalizado el conflicto a través de los carriles formales de la justicia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mantiene activo su reclamo a nivel legal en representación del sistema universitario.

Luego de haber exigido formalmente al Gobierno Nacional el fiel cumplimiento de la Ley de Financiamiento, el organismo institucional que nuclea a las universidades decidió dar un paso decisivo en la estrategia judicial. El CIN presentó un documento ante la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país que, según el estado actual de las actuaciones, ya se encuentra en condiciones jurídicas de resolver un dictamen definitivo. De este modo, la movilización y las clases públicas de este martes operan como el correlato social de una disputa técnica que aguarda una resolución clave en los despachos judiciales.