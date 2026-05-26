"Gran Hermano": quién fue expulsado y quién fue eliminado este lunes

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), realizada este lunes 25 de mayo, dejó un escenario cargado de impacto dentro de la casa más famosa del país. La emisión estuvo marcada por dos salidas que modificaron de manera significativa el desarrollo del juego: una expulsión directa determinada por la producción y una eliminación resuelta mediante el voto del público.

El primer momento de máxima tensión tuvo como protagonista a Lola Tomaszeuski, quien había regresado recientemente al reality gracias al repechaje. Sin embargo, su vuelta quedó rápidamente bajo la lupa luego de que brindara información del afuera, principalmente dirigida a Manuel, algo expresamente prohibido dentro de la dinámica del programa.

La producción decidió intervenir de manera contundente y comunicarle a la participante su expulsión inmediata. La salida se produjo por la tradicional puerta giratoria, mecanismo utilizado por el programa para las sanciones disciplinarias.

Antes de anunciar la medida definitiva, la voz de Gran Hermano fue tajante con la jugadora: "Es evidente que intentaste maquillar toda la información que diste como una inocente opinión", le señalaron durante la transmisión.

La influencer recibió la decisión con visible sorpresa y expresó su desconcierto frente a las cámaras. "Estoy en shock porque realmente no lo hice con intención... ¡No puedo creerlo!", afirmó en su despedida.

En sus últimas palabras dentro de la casa, también realizó una autocrítica sobre lo ocurrido y dejó un mensaje para sus compañeros: "Pero bueno, soy una boluda, me fui de boca. Chicos, sigan jugando, no se duerman. ¡Nos vemos afuera, los amo!", expresó antes de abandonar definitivamente el reality.

La placa de nominados y el alivio de Juani Car

En paralelo a la expulsión de Lola, la gala avanzó con la habitual definición de placa. Los nominados de la noche eran:

Eduardo Carrera

Cinzia Francischiello

Juani Car

La primera definición llegó cuando Santiago del Moro anunció que Juani Car quedaba fuera de peligro. El actor celebró efusivamente la decisión del público y manifestó su deseo de continuar en competencia.

"Gracias gente. La casa es un loco y me estoy volviendo loco, pero me quiero seguir quedando", dijo tras conocer el resultado.

Con Juani fuera de la placa, la definición quedó reducida a un duelo entre Eduardo Carrera y la participante venezolana Cinzia Francischiello, en un tramo de la gala que mantuvo la expectativa hasta el anuncio final.

Eduardo Carrera, eliminado por el voto del público

Finalmente, el conductor Santiago del Moro confirmó que Eduardo Carrera se convertía en el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada por decisión de la audiencia.

La despedida de Eduardo estuvo atravesada por un tono sereno y conciliador. "Disfruten, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Yo me vine a divertir. ¡Los quiero mucho a todos!", expresó antes de dejar la casa.

Además, dedicó unas palabras especiales a Emanuel, señalado como su principal aliado dentro del reality. Allí le deseó que continúe avanzando y consiga quedarse con el triunfo del programa.

Posteriormente, Santiago del Moro reveló los porcentajes finales de la votación, que marcaron una diferencia clara entre ambos participantes:

Eduardo Carrera: 57.7% de los votos

57.7% de los votos Cinzia Francischiello: 42.3% de los votos

Con esos números, Eduardo se transformó en el nuevo eliminado de la competencia, mientras que Cinzia logró permanecer una semana más dentro de la casa.

Cómo queda la casa tras la doble salida

La combinación entre la expulsión disciplinaria de Lola Tomaszeuski y la eliminación de Eduardo Carrera modificó nuevamente el mapa interno del juego. Tras ambas salidas, actualmente permanecen 23 participantes dentro de la casa de GH: Generación Dorada.

Los jugadores que continúan en competencia son:

Gladys La Bomba Tucumana

Emanuel Di Gioia

Pincoya

Manuel Ibero Durigón

"Titi" Tcherkaski

Juani Car

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Yanina Zilli

Luana Fernández

Tamara Paganini

Charlotte Caniggia

Brian Sarmiento

Matías Hanssen

Nenu López

Sebastián Cola

Tati Luna

Juan Carlos López

Steffy Pereira

Leandro Nigro

Mariela Pietro

Yisela "Yipio" Pintos

Andrea del Boca

La gala dejó así un escenario renovado dentro del reality, con alianzas que deberán reacomodarse y jugadores que intentarán capitalizar el impacto de una noche que combinó sanciones, emociones y una nueva decisión del público.