Así va a estar el tiempo este viernes en Catamarca

La jornada de este viernes se presentará inestable en el Valle Central y alrededores, con tormentas y probabilidades de precipitaciones variables para el final de la jornada, según el pronóstico oficial.

Durante la madrugada la mínima fue de 21 grados, con vientos leves del sector Noreste.

Ya por la mañana, el tiempo continuará inestable pero con cielo completamente nublado. La temperatura ascenderá levemente hasta los 24 grados, mientras que el viento rotará al Este, manteniendo intensidades similares, entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde habrá aumento de la nubosidad pero ninguna chance de lluvias o tormentas, según el SMN. Será el momento más caluroso aunque agradable de la jornada, con una temperatura máxima de 30 grados. El viento volverá a cambiar y soplará del Noreste aumentando moderadamente la velocidad hasta llegar a los 22 km/h.

Por la noche retornarán las tormentas, con una probabilidad de lluvias que volverá a ubicarse entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá hasta los 23 grados y el viento se mantendrá desde el mismo sector de la hora anterior, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En cuanto a las ráfagas, no se reportan valores significativos previstos para este viernes.

