El Registro Civil despliega operativos para garantizar el derecho a la identidad en Catamarca

Continuando con el objetivo de acercar el Estado a los catamarqueños de toda la provincia y llevar a cada rincón los trámites y servicios públicos, el Registro Civil de Catamarca amplía su despliegue territorial con el Móvil de Documentación Rápida. La iniciativa responde a una premisa central: garantizar el acceso igualitario a la documentación personal, evitando traslados extensos y facilitando gestiones que resultan esenciales para la vida cotidiana.

El operativo no sólo implica la presencia de una unidad móvil, sino la construcción de un espacio de articulación entre distintas políticas públicas. En cada punto de atención, el Estado se presenta de manera integral, combinando servicios y programas para optimizar recursos y tiempos, y permitir que vecinos y vecinas puedan resolver múltiples trámites en una sola jornada.

Cronograma: Tapso, próximo punto estratégico

Los nuevos operativos llegan esta vez a Tapso, en el departamento El Alto. La cita será este viernes 20, de 9 a 15 horas, en la plaza principal de la localidad. Durante esa franja horaria, el Móvil de Documentación Rápida brindará atención directa para la realización de trámites vinculados a la documentación personal.

Por la tarde, el despliegue continuará en la plaza General Belgrano, de 18 a 20 horas, llevando las gestiones del Estado junto a los programas Mercado Itinerante y Municipio en tu Barrio. Esta articulación permite que los vecinos puedan gestionar documentación y, al mismo tiempo, acceder a otros servicios y propuestas, consolidando una estrategia de cercanía territorial.

La lógica es clara: facilitar el acceso a trámites esenciales y permitir que más ciudadanos puedan gestionar su documentación en un mismo espacio y de manera ágil, reduciendo tiempos y costos asociados a desplazamientos hacia otras localidades.

Gestiones disponibles y costos establecidos

Durante los operativos se podrán realizar:

Trámites de DNI (nuevos ejemplares y actualizaciones).

Trámites de Pasaporte (solicitudes y actualizaciones).

Consultas y gestiones vinculadas a la documentación personal.

El impacto de estas jornadas es significativo, ya que evitan traslados hacia otras ciudades y optimizan los tiempos de quienes necesitan regularizar su situación documental.

En cuanto a los costos, los valores establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) son los siguientes:

$7.500 para nuevos DNI y actualizaciones.

$70.000 para solicitar o actualizar Pasaportes.

Estos montos, fijados a nivel nacional, se aplican de manera uniforme en los operativos, garantizando transparencia y previsibilidad en cada trámite.

Resultados que reflejan demanda y necesidad

La importancia de esta política pública queda reflejada en los resultados de los últimos operativos desarrollados en distintos puntos de la provincia durante la semana pasada y el fin de semana.

Los datos son elocuentes:

En el CAPE se concretaron 40 trámites de DNI y 2 Pasaportes.

En Fiambalá se realizaron 150 DNI y se registraron más de 30 consultas.

En Valle Viejo se llevaron a cabo 70 trámites de DNI y 2 Pasaportes.

Estas cifras no sólo muestran volumen, sino también una gran demanda sostenida en distintos puntos geográficos, tanto en la Capital como en el interior provincial. La posibilidad de acceder al documento nacional de identidad o al pasaporte en la propia localidad representa, para muchos ciudadanos, la diferencia entre postergar un trámite o resolverlo de inmediato.

El derecho a la identidad como eje central

Detrás de cada número hay una dimensión fundamental: el derecho a la identidad. Contar con documentación actualizada no es un mero requisito administrativo; es la puerta de acceso a otros derechos y servicios, desde la educación y la salud hasta programas sociales y oportunidades laborales.

De esta manera, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través del Registro Civil, y el Gobierno de Catamarca reafirman su compromiso con un Estado presente, cercano y eficiente. La estrategia no sólo fortalece el vínculo con las comunidades de la Capital y del interior provincial, sino que consolida una política activa de territorialización de servicios públicos.

El despliegue del Móvil de Documentación Rápida en Tapso y en otros municipios no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de una línea de acción que ya demostró resultados concretos. Con cada operativo, el Estado avanza hacia una presencia efectiva en el territorio, asegurando que la identidad —y los derechos que de ella se desprenden— estén verdaderamente al alcance de todos los catamarqueños.