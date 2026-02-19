Carrefour frena la salida del país: la casa matriz suspende la venta de su filial argentina

La incertidumbre sobre el futuro de una de las cadenas de consumo masivo más grandes del país parece haber encontrado un punto de pausa estratégica. El grupo francés Carrefour ha decidido suspender, al menos por ahora, el proceso de venta de su filial en la Argentina. Esta determinación surge luego de que las propuestas económicas recibidas en los últimos meses no lograran convencer a la cúpula directiva en París, lo que ha obligado a la multinacional a recalibrar su hoja de ruta en el Cono Sur. Fue el propio Alexandre Bompard, CEO global de la compañía, quien clarificó la situación durante una reciente conferencia con inversores, confirmando que la revisión estratégica iniciada en 2025 ha concluido con la decisión de no avanzar con las ofertas actuales y concentrarse en la recuperación del rendimiento operativo del negocio local.

El camino hacia una eventual salida de la Argentina comenzó formalmente durante el año pasado, cuando la casa matriz contrató los servicios del Deutsche Bank con la misión específica de actuar como intermediario para buscar compradores interesados en adquirir la vasta red de más de 700 sucursales y la entidad bancaria que la firma posee en el país. Esta búsqueda formaba parte de una revisión estratégica regional más amplia, donde el grupo buscaba optimizar su portafolio de activos globales. En este esquema, Bompard explicó que la corporación distingue hoy entre sus mercados considerados estratégicos o "core" y un segundo grupo compuesto por tres naciones: Argentina, Bélgica y Polonia. Respecto a estos últimos, la dirección concluyó que las ofertas recolectadas hasta la fecha no reflejan el potencial de creación de valor que poseen, lo que justifica la decisión de mantener la propiedad y mejorar la actividad operativa antes de intentar cualquier movimiento futuro de desinversión.

La oferta de Francisco De Narváez y el fondo L Catterton

Dentro del mercado local, el nombre que sonó con más fuerza para concretar la adquisición fue el de Francisco De Narváez, actual dueño de Changomas. El empresario, con una larga trayectoria en el sector del retail, habría presentado en noviembre una oferta cercana a los US$ 1.000 millones para quedarse con el negocio total. Esta ambiciosa propuesta se realizó en conjunto con el fondo de inversión L Catterton, socio de De Narváez en la Argentina en marcas de prestigio como Rapsodia, Caro Cuore y Baby Cottons. El plan original contemplaba no solo la transferencia de los activos físicos, sino también la conservación de la marca francesa en el territorio nacional. El objetivo de los oferentes apuntaba a firmar la operación antes de finalizar el año 2025 y concretar el cierre formal a comienzos de 2026, plazos que finalmente quedaron truncos ante la negativa de la casa matriz en París.

Desempeño financiero y desafíos operativos

Los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2025 ofrecen una mirada compleja sobre la realidad de Carrefour en el país. Si bien las cifras de facturación muestran una expansión nominal importante, con ventas que crecieron un 24,3% a nivel general y un 33,6% en superficie comparable, la rentabilidad se ha visto seriamente afectada. En un contexto marcado por una fuerte desaceleración de la inflación y una presión creciente sobre los volúmenes de alimentos, el Resultado Operativo Recurrente (ROI) en la Argentina cayó a 70 millones de euros, una cifra significativamente menor a los 115 millones registrados durante el ejercicio de 2024. A nivel global, el grupo informó ventas totales por 24.300 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,6%.

A pesar de la suspensión actual, la multinacional no ha cerrado definitivamente la puerta a futuras negociaciones, aclarando que mantendrá una visión muy dinámica sobre sus activos. Sin embargo, la prioridad inmediata ha virado hacia el fortalecimiento del desempeño local, dejando en pausa una venta que parecía inminente meses atrás. Por ahora, la firma francesa seguirá operando en el país mientras intenta mejorar su performance financiera antes de retomar cualquier proceso de salida.