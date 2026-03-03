Museos y espacios culturales lanzan nuevos talleres temporarios para marzo y abril

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, anunció la incorporación de nuevas propuestas a su programación de talleres temporales 2026. Durante los meses de marzo y abril se desarrollarán distintas capacitaciones orientadas a públicos diversos, con el objetivo de promover el aprendizaje de oficios, incentivar la producción artística y fortalecer la identidad cultural.

Las actividades se dictarán en tres espacios emblemáticos: el Museo Histórico Provincial, la Casa de la Cultura y el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). Todos los talleres serán arancelados y con cupo limitado, por lo que la inscripción previa resulta indispensable.

Encuadernación artesanal: aprender haciendo

Una de las propuestas destacadas es el Taller de Encuadernación Artesanal, a cargo de Irupé Álvarez. Este espacio formativo propone la enseñanza de nociones básicas vinculadas a este oficio tradicional.

A lo largo del cursado, los participantes:

Aprenderán diversas técnicas de encuadernación.

Confeccionarán cinco cuadernos elaborados íntegramente con sus propias manos.

El taller está destinado a jóvenes mayores de 16 años y adultos interesados en iniciarse en la práctica de la encuadernación.

Datos técnicos:

Inicio: 11 de marzo.

Días y horario: miércoles de 17 a 19 horas.

Lugar: Museo Histórico Provincial, Chacabuco 425.

Informes e inscripción: 3834 055786.

"La Ronda": música y expresión para la infancia

Bajo la coordinación de Juan Martín Angera, el taller "La Ronda - Encuentro musical para la infancia" propone un espacio práctico de creación y expresión musical en formato de ronda-ensamble.

La iniciativa apunta a:

Favorecer la participación activa.

Estimular la escucha atenta.

Promover el trabajo grupal.

Está destinado a niños y niñas de 6 a 13 años y se desarrollará en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613.

Datos técnicos:

Inicio: 10 de marzo.

Días y horario: martes de 18:30 a 19:30 horas.

Informes e inscripción: 11 6034 2420.

Cestería con cordón kraft: técnica y creatividad

Otra de las propuestas es el Taller de Cestería con Cordón Kraft, dictado por Lorena Domínguez. La capacitación aborda técnicas básicas de cestería aplicadas al trabajo con cordón kraft, un material resistente y versátil que permite la creación de piezas utilitarias y decorativas.

Está destinado al público en general y se desarrollará en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533.

Datos técnicos:

Inicio: 13 de marzo.

Días y horario: viernes de 9 a 11 horas.

Informes e inscripción: 3834 965458.

Taller intensivo de velas de cera de soja perfumadas

A cargo de Inés Cuello, el Taller Intensivo de Velas de Cera de Soja Perfumadas propone un recorrido completo por el proceso de elaboración de este tipo de productos.

Los asistentes aprenderán:

Preparación de los materiales.

Técnicas de elaboración.

Obtención del producto final.

Destinado al público en general, se dictará también en la Casa de la Cultura.

Datos técnicos:

Inicio: 13 de marzo.

Días y horario: viernes de 17 a 20 horas.

Informes e inscripción: 3834 522245.

"Crónicas Catuchas": escritura para narrar la identidad

Dentro de la programación se suma el taller "Crónicas Catuchas - Taller de Escritura Creativa", dictado por Gonzalo Bárcena. La propuesta invita a explorar la crónica literaria como herramienta para narrar lo cotidiano y recuperar la identidad catamarqueña.

A través de:

Ejercicios de escritura.

Instancias de lectura.

Producción colectiva.

Se trabajará sobre la construcción de la mirada, la memoria y la elaboración de relatos vinculados a prácticas, costumbres e historias de la comunidad.

Está destinado a personas mayores de 16 años, tanto adolescentes como adultos.

Datos técnicos:

Inicio: 12 de marzo.

Días y horario: jueves de 19 a 21 horas.

Lugar: Casa de la Cultura, San Martín 533.

Informes e inscripción: 11 3105 3734.

Con esta nueva programación para marzo y abril, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos amplía su oferta formativa y cultural para 2026, consolidando una agenda que articula tradición, creatividad y participación comunitaria en distintos espacios culturales de la provincia.