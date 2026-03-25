Avanza la repavimentación en Avda. Mariano Moreno y piden extremar precauciones

La Dirección de Vialidad Provincial informó que continúan los trabajos de repavimentación sobre la avenida Mariano Moreno, en un tramo estratégico para la circulación urbana.

Las tareas se desarrollan específicamente en el sector comprendido entre calle Gobernador Galíndez y avenida Illia, una traza que forma parte del corredor sur-norte, eje fundamental para el tránsito vehicular en la ciudad.

El avance de la obra implica intervenciones directas sobre la calzada, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación en una de las arterias más transitadas.

Detalles de la intervención

El operativo de repavimentación se ejecuta bajo un cronograma diario establecido, que regula tanto el ritmo de trabajo como el impacto en el tránsito.

Según la información oficial, las tareas se realizan en el siguiente horario: de 8:00 a 16:00

Durante este lapso, el sector intervenido permanece bajo condiciones especiales de circulación, con presencia de maquinaria, personal técnico y señalización preventiva.

Recomendaciones para conductores

Desde el organismo responsable de la obra se hizo especial hincapié en la necesidad de extremar las precauciones al transitar por la zona, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los actores involucrados.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Circular con precaución en el tramo intervenido.

en el tramo intervenido. Respetar la señalización dispuesta en la zona de obra.

en la zona de obra. Mantener atención ante la posible reducción de carriles o desvíos.

Estas medidas buscan proteger tanto a los trabajadores que desarrollan las tareas como a los usuarios de la vía que circulan por el lugar.

Impacto en la circulación diaria

La ejecución de trabajos en un corredor de estas características implica una modificación temporal en la dinámica del tránsito, especialmente durante el horario en que se llevan adelante las obras.

El tramo intervenido conecta puntos relevantes dentro del entramado urbano, lo que incrementa la necesidad de coordinación y cumplimiento de las indicaciones viales por parte de los conductores.

La presencia de señalización específica y la delimitación de la zona de trabajo forman parte del dispositivo implementado para ordenar la circulación y minimizar riesgos.