Avanza la repavimentación en Avenida Mariano Moreno con tránsito restringido

La Vialidad Provincial informó que continúan los trabajos de fresado y repavimentación sobre la Avenida Mariano Moreno, uno de los corredores más relevantes para la circulación urbana.

Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre calle Perú y Avenida Gobernador Galíndez, dentro del corredor Norte-Sur, un sector que registra un flujo constante de tránsito y que cumple un rol clave en la conectividad de la ciudad.

La intervención forma parte de un esquema de mejoras viales que apunta a optimizar la calidad de la calzada y garantizar condiciones más seguras para la circulación.

Horarios de trabajo y restricciones al tránsito

De acuerdo con lo informado oficialmente, las tareas se desarrollan en un horario específico que impacta directamente en la circulación vehicular:

Horario de obra: de 8:00 a 16:00

Zona afectada: tramo entre calle Perú y Avenida Gobernador Galíndez

Condición del tránsito: restringido durante el período de intervención

Esta organización responde a la necesidad de concentrar las tareas en franjas horarias definidas, permitiendo avanzar en los trabajos con mayor eficiencia y seguridad operativa.

Qué trabajos se están realizando

Las labores en ejecución incluyen dos procesos fundamentales dentro de la recuperación de la infraestructura vial:

Fresado: remoción de la capa superficial deteriorada del pavimento.

Repavimentación: colocación de una nueva carpeta asfáltica para restituir las condiciones de transitabilidad.

Estas tareas forman parte de un abordaje técnico que no se limita a reparaciones puntuales, sino que implica una intervención más amplia sobre la superficie de rodamiento.

Recomendaciones para los conductores

Ante el desarrollo de las obras, desde Vialidad Provincial se emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes circulan por la zona.

Entre los principales puntos se destacan:

Circular con precaución en el área intervenida.

Respetar la señalización vial dispuesta en el sector.

Optar por vías alternativas para evitar demoras.

Estas indicaciones buscan reducir riesgos y ordenar el tránsito en un contexto de circulación restringida.

Una obra en desarrollo continuo

La continuidad de los trabajos refleja un proceso sostenido de intervención sobre una arteria central, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y garantizar condiciones adecuadas para la circulación.

El avance de las tareas de fresado y repavimentación en este tramo específico de la Avenida Mariano Moreno se inscribe dentro de una lógica de mantenimiento y mejora progresiva de los corredores urbanos más transitados.

Mientras se desarrollan las obras, las autoridades insisten en la importancia de la colaboración de los conductores, tanto en el respeto de las indicaciones como en la adopción de medidas preventivas.

En ese marco, la combinación de trabajos técnicos y medidas de ordenamiento del tránsito configura el escenario actual en uno de los ejes viales más importantes de la ciudad, donde la intervención en marcha busca restituir la calidad de la calzada y optimizar la circulación a mediano plazo.