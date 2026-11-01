Avena con leche: cómo preparar una versión rápida del clásico arroz con leche

El arroz con leche es uno de los postres clásicos de la gastronomía española y está presente tanto en restaurantes como en las mesas familiares. Su cremosidad y el aroma de la canela lo convirtieron en una preparación reconocida, aunque en los últimos años surgieron distintas alternativas que modifican algunos de sus ingredientes.

Una de ellas reemplaza el arroz por avena. La propuesta, difundida por la cocinera y creadora de contenido Martha Sanahuja, conocida en redes sociales como "Delicious Martha", busca conservar el sabor y la textura del postre original con una preparación más rápida.

La propia Sanahuja aclara que su receta de avena con leche no es exactamente arroz con leche, aunque puede recordar a ese postre. La define como una alternativa para disfrutar de una preparación dulce y sencilla, con un perfil nutricional diferente.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar esta versión se necesitan pocos ingredientes:

500 mililitros de leche.

90 gramos de copos de avena.

La piel de medio limón.

Canela a gusto.

Esencia de vainilla.

Cómo preparar la avena con leche paso a paso

La elaboración es sencilla y no requiere demasiados pasos:

Colocar la leche en una olla junto con la piel de limón y la canela.

Calentar hasta que la preparación rompa el hervor.

Incorporar los copos de avena y bajar el fuego.

Cocinar a fuego bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que la mezcla espese.

Retirar del fuego y pasar la preparación a un recipiente.

Cubrir con papel film en contacto con la superficie para evitar que se forme una capa seca.

Una vez que se enfríe, estará lista para servir.

Qué aporta la avena a esta preparación

La avena es un cereal que aporta fibra, entre ella betaglucanos, un tipo de fibra soluble. Su consumo puede contribuir a la sensación de saciedad y al funcionamiento digestivo.

Por eso, reemplazar el arroz por avena modifica el aporte nutricional del postre. Sin embargo, que esta versión sea más saludable depende también de los ingredientes utilizados, las cantidades y las necesidades alimentarias de cada persona.

Con limón, canela y vainilla, la preparación conserva algunos de los aromas característicos del arroz con leche y ofrece una alternativa fácil de incorporar a las recetas de todos los días.