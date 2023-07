Ayudemos a Tilin: el perrito víctima de zoofilia, sigue buscando una familia

Los casos de maltrato animal, lamentablemente se repiten con una frecuencia que llama la atención. pero que el que se mediatizó y judicializó en las últimas horas es uno de los más dramáticos y aberrantes. Se trata de Tilin, un perrito mestizo que fue víctima de zoofilia, trámite policial por el que una persona ya identificada fue aprehendida.

Más allá de lo policial y de la prosecución de esta instancia para que algo de justicia se haga, lo que más preocupa por estas horas es el bienestar y el destino que tendrá el animalito. Tilin aunque hasta el momento del hecho tenía familia, tras lo sucedido esta tomó la decisión de darlo en adopción, sin dar una razón contundente. Ante esto Silvia Barrionuevo, activa proteccionista de animales, se hizo cargo del perrito y en la tarde de este lunes lo llevó a la Veterinaria Bosch, donde fue castrado y se le realizó un chequeo. Lo que sigue, en caso de que la familia siga decidida a no tenerlo más, es encontrarle una nueva familia que asume la tarea de darle todo el cariño que él necesita en este momento.

Silvia en diálogo con La Unión apela a que la historia de Tilin se viralice para que, de esta manera se pueda encontrar lo antes posible un hogar. “El domingo me presente en el domicilio de la familia, hable con ellos y les manifesté mis deseos de ayudar al animalito. Por eso él fue retirado de su domicilio y llevado a la veterinaria para que le realicen los estudios correspondientes. En este trámite me colaboraron dos oficiales de la División Canes, quienes estaban en Bosch y me ayudaron porque el perrito se resistía a ingresar. Estaba paralizado por el miedo”, relató Silvia. TILIN

Mientras se aguardan los resultados de las muestras de sangre, el perrito se mantenía más tranquilo. “Es un perrito de aproximadamente un año y medio. Es amigable con otros animalitos y en esta historia, es la única víctima provocada por ese hombre”, comentó con dolor. Ahora y en tanto la investigación judicial prosigue, la prioridad es buscar una nueva familia. Según Barrionuevo, aún nadie se ha ofrecido, por eso es importante marcar que Tilin es inofensivo y que, por consiguiente, no debe haber temor a la hora de adoptarlo.

De modo que ahora a todos nos toca la tarea de “ser la voz de Tilin para de esta manera poder darle la contención que él necesita”. apuntó. Por consiguiente, quienes estén interesados, favor de comunicarse al 3834 65-0099.