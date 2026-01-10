Se realizó la misa por el 143º aniversario del fallecimiento del Beato Mamerto Esquiú

Este sábado, la comunidad católica y civil de Catamarca vivió una jornada de profunda significación histórica y religiosa. Con la celebración de la Santa Misa de Apertura que se llevó a cabo en el Templo franciscano San Pedro de Alcántara, se da inicio formal al Año Jubilar por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

La Eucaristía fue presidida por el obispo de la Diócesis de Catamarca, monseñor Luis Urbanc, y contó con la participación de destacadas autoridades eclesiásticas y una numerosa concurrencia de fieles que colmaron el recinto franciscano en la capital provincial. La ceremonia marcó el cierre de una jornada que comenzó con una emotiva peregrinación desde el departamento que lleva el nombre del Beato, uniendo así los puntos geográficos más emblemáticos de su vida.

Bajo el lema "Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad", este Año Jubilar no solo busca celebrar la figura religiosa del fraile catamarqueño, sino también rescatar su trascendental legado como hombre de Estado.

Cabe recordar que la proyección nacional de Mamerto Esquiú se cimentó, en gran medida, en su histórico sermón en defensa de la Constitución Nacional de 1853, una pieza fundamental para la concordia y la unidad de un país entonces fragmentado.

Tras la finalización de la misa, la celebración se trasladará al atrio del templo, donde se desarrollará un acto cultural con presentaciones artísticas y cantos en honor al Beato.

La jornada de este 10 de enero de 2026 tuvo un inicio temprano en el departamento La Paz. Durante la mañana, en el paraje El Suncho (jurisdicción de la parroquia San Roque), se llevaron a cabo los actos litúrgicos conmemorativos por los 143 años de su fallecimiento, ocurrido en aquel sitio en 1883.

El calendario de actividades oficiales que comenzó hoy tendrá una duración de dieciséis meses, culminando el 11 de mayo de 2027. Según informaron las autoridades, se prevén propuestas culturales, religiosas y educativas abiertas a toda la comunidad en diversos puntos del territorio provincial, con el objetivo de profundizar en la vigencia del pensamiento del "Santo de la Constitución".