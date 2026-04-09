Bajo tu manto pedaleamos: los biciperegrinos se preparan para honrar a la Virgen del Valle

La devoción mariana volverá a expresarse sobre dos ruedas este domingo 12 de abril con la realización de la 21° edición de la biciperegrinación "Bajo tu manto pedaleamos", una propuesta organizada por el grupo de ciclistas aficionados Bikers Maníakos.

La convocatoria reunirá a los participantes desde las 16.00 en el Monumento a la Virgen del Valle, ubicado sobre ruta nacional Nº 38, en el ingreso a Santa Cruz, departamento Valle Viejo. Desde ese punto de encuentro comenzará una nueva travesía de fe que, como cada año, unirá deporte, espiritualidad y solidaridad en un recorrido pensado para ciclistas de todos los estilos. La partida fue fijada puntualmente a las 17.00, momento en que la columna iniciará la marcha avanzando por avenida Felipe Varela, Tomás Vergara, Ramírez de Velasco y Camino de la Virgen, dando forma al primer tramo de una peregrinación que se extenderá por 25 kilómetros, con intensidad baja y desniveles suaves.

El recorrido y las estaciones de oración

A lo largo del trayecto se establecieron cuatro paradas intermedias, cada una con un sentido de acompañamiento, oración o asistencia para los peregrinos.

La primera parada, de 10 minutos, será en la Ermita de San Isidro, donde los ciclistas serán recibidos por las Servidoras Marianas, quienes ofrecerán palabras de bienvenida y un momento de oración. Tras ese tramo, la marcha continuará por:

Camino de la Virgen

Puente sobre el Río del Valle

Av. 34 Juan Carrizo

Av. Presidente Castillo

Rotonda del Monumento Felipe Varela

Gdor. Emilio Castro

Av. Ramón Recalde

La segunda parada tendrá lugar en el Estadio Bicentenario, donde se realizará el reagrupamiento e hidratación de los participantes.

Luego el recorrido seguirá por:

Av. México

Av. República Argentina

Rotonda Av. Choya

Av. Choya

Av. Los Terebintos

Av. Virgen del Valle Norte

La tercera parada, prevista por 20 minutos, se concretará en el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, donde los peregrinos serán recibidos por los Servidores de la Virgen. Allí se desarrollará uno de los momentos centrales de la jornada, con palabras y la bendición del padre Santiago Granillo, rector del Santuario.

El tramo final hacia la Catedral

Tras la pausa en la Gruta, la caravana retomará el camino por Av. Virgen del Valle Norte hasta llegar a La Alameda, donde se realizará la cuarta parada, breve, de 2 minutos, frente a la Corona gigantesca.

Desde allí, la marcha avanzará por:

Camilo Melet

Mariano Moreno

Av. Ocampo

San Martín

Rivadavia

República

El punto culminante será el arribo al Paseo de la Fe, en la plaza 25 de Mayo, frente a la Catedral Basílica, previsto aproximadamente para las 19.50, donde los biciperegrinos recibirán la bendición final.

Recomendaciones

La organización difundió una serie de indicaciones para garantizar el normal desarrollo del paseo.

Elementos obligatorios

Casco

Luces

Elementos muy recomendables

Gafas

Guantes

Agua

Comida de marcha: turrón, alfajor, barras de cereales, entre otros

Elementos recomendables

Ropa de ciclismo o deportiva

Además, se remarcó como muy importante asistir con:

Bicicleta en buenas condiciones mecánicas

Abrigo para el atardecer y la noche, cuando refresca

Datos técnicos

Modalidad: paseo en bicicleta de cualquier estilo

paseo en bicicleta de cualquier estilo Distancia: 25 km con cuatro paradas intermedias

25 km con cuatro paradas intermedias Intensidad: baja

baja Desniveles: suaves

La dimensión solidaria de la peregrinación

Junto al componente religioso y recreativo, la jornada tendrá una fuerte impronta solidaria. En el marco de esta 19° biciperegrinación por la Virgen, se recibirán alimentos no perecederos y artículos de limpieza.

Todo lo reunido será trasladado posteriormente en una bicicaravana solidaria hasta la escuela Nº 376 de Villa Collantes, departamento Paclín, donde se compartirá una jornada con los niños. La organización informó además que quienes deseen colaborar podrán acercar sus donaciones en cualquier momento después de la biciperegrinación, contactándose con los responsables. Incluso, quienes lo deseen podrán acompañar la entrega solidaria.

Para más información o consultas, los interesados podrán comunicarse al 383-462 0531, contacto de Favio, uno de los referentes de la organización.