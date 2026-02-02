Bastian fue intervenido por séptima vez y su estado sigue siendo reservado

El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, donde recientemente debió ser sometido a una nueva y compleja intervención quirúrgica.

Según los detalles del último parte médico, esta séptima operación consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural.

Esta delicada maniobra quirúrgica tuvo como objetivo principal optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo del paciente. El equipo médico interdisciplinario que asiste al menor calificó el resultado de la cirugía como "satisfactorio", aunque aclararon que Bastian continúa bajo asistencia respiratoria mecánica. Durante su permanencia en el centro asistencial, el niño se ha mantenido estable dentro de los parámetros clínicos y hemodinámicos, bajo una vigilancia rigurosa que busca analizar su evolución clínica día tras día.

El avance de la causa: alcohol y negligencia al volante

Mientras la batalla por la recuperación de Bastian se libra en el ámbito médico, la investigación judicial sobre las responsabilidades del choque ha arrojado datos contundentes. El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Martín Marinucci, procedió a la inhabilitación inmediata de los dos conductores involucrados en la colisión frontal. La sanción recae sobre Noemí Quirós, quien manejaba el vehículo UTV en el que viajaba el niño, y sobre Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el utilitario.

La resolución de la cartera de transporte fundamenta esta decisión en la detección de maniobras imprudentes que generaron un riesgo concreto para terceros, señalando que este tipo de conductas representan un peligro jurídicamente relevante para la seguridad vial y la integridad física de las personas.

La situación de ambos implicados se tornó aún más crítica este lunes, luego de que las pericias toxicológicas confirmaran oficialmente que tanto Quirós como Molinari presentaban alcohol en sangre al momento del accidente. Este hallazgo convalida el test de alcoholemia positivo realizado inicialmente y se suma al expediente de una causa que busca determinar el grado de culpabilidad detrás de un impacto que hoy mantiene en vilo a toda la comunidad.