Chubut bajo fuego: 500 brigadistas luchan contra un desastre de 50 mil hectáreas

La provincia de Chubut atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su historia reciente, permaneciendo bajo el estado de emergencia nacional debido a una serie de incendios forestales que parecen no dar tregua. Hasta la fecha, las llamas han arrasado con una superficie superior a las 50 mil hectáreas, un número que crece hora tras hora debido a que el fuego avanza sin control en zonas caracterizadas por su difícil acceso.

La crisis se ha visto drásticamente agravada en las últimas horas por un combo meteorológico letal, marcado por la persistencia del viento y las altas temperaturas que azotan a la región patagónica.

La infraestructura vial también ha sufrido las consecuencias directas de esta catástrofe. Actualmente, la ruta 71, que conecta hacia la localidad de Cholila, se encuentra completamente cortada a la altura del sector denominado Los Retamos, en la ciudad de El Hoyo. En dicho punto, las autoridades han reportado que la visibilidad es nula debido a las densas columnas de humo que cubren la totalidad del lugar.

La reapertura del paso y la seguridad de la circulación dependen exclusivamente del comportamiento errático del viento, mientras los focos ígneos continúan activos peligrosamente a la vera del camino, amenazando con expandirse aún más.

Para hacer frente a esta situación, se ha desplegado un operativo masivo que cuenta con la participación de más de 500 brigadistas. Estos trabajadores de primera línea deben enfrentarse a un terreno extremadamente empinado y accidentado, donde el uso de maquinaria pesada resulta casi imposible. El combate se realiza mediante un esfuerzo físico extenuante, utilizando motosierras y herramientas manuales para abrirse paso entre la espesa vegetación. Debido a la estrechez de los senderos, solo pueden ingresar camionetas, lo que obligó a realizar un cortafuego artesanal para permitir, finalmente, el ingreso de camiones a la zona más afectada.

En la jornada de ayer, los equipos tuvieron que replegarse por la densidad del humo, priorizando la seguridad de los combatientes.

El desastre ha penetrado profundamente en áreas de Parques Nacionales, afectando ecosistemas únicos en las jurisdicciones de Lago Puelo, Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces. Dentro de estos santuarios naturales, el balance de pérdidas es desolador, con ejemplares de alerces y otros árboles nativos consumidos por las llamas.

El saldo incluye también la destrucción de viviendas, la pérdida de animales y el avance del riesgo hacia centros urbanos como Esquel. José, bombero y vecino de Cholila, describe la situación con angustia, destacando que la solidaridad ha movilizado a voluntarios incluso desde provincias lejanas como Salta para proteger las casas situadas en las zonas más altas.

Contexto climático y la esperanza en la lluvia

La actual crisis se enmarca en un contexto climático alarmante, ya que Chubut atraviesa el año más seco de la última década, sufriendo una marcada escasez de agua. Ante la falta de recursos hídricos convencionales, los vecinos han tenido que adaptarse utilizando bombas de agua para abastecerse y proteger sus hogares. Sin embargo, los expertos coinciden en que la única solución definitiva radica en la llegada de una lluvia intensa.

Se ha aclarado que una precipitación mínima no sería suficiente para extinguir los focos activos; solo una lluvia de gran volumen podrá frenar definitivamente el avance de las llamas sobre el suelo chubutense y evitar que el riesgo se extienda a más localidades.