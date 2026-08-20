Becas Progresar Superior 2026: abrió la segunda convocatoria y tiene fecha límite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el inicio del segundo período de inscripción para las Becas Progresar Superior 2026, destinado a estudiantes que no lograron registrarse durante la primera etapa del año.

La convocatoria comenzó el 18 de agosto y permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre, por lo que quienes todavía no hayan realizado la inscripción cuentan con una nueva oportunidad para solicitar el beneficio.

El programa Progresar Superior está dirigido a estudiantes que cursan carreras universitarias, terciarias o de Enfermería. La apertura de esta segunda etapa permite que aquellos estudiantes que quedaron fuera del primer período puedan incorporarse al programa durante el segundo tramo del año.

La nueva convocatoria contempla además un esquema de pagos diferente al correspondiente a quienes ingresaron durante la primera etapa. Los nuevos beneficiarios recibirán seis pagos mensuales, mientras que los ingresantes del primer período cobran la asistencia a lo largo de 12 cuotas.

De esta manera, la segunda convocatoria establece un período específico de incorporación y un esquema de asistencia correspondiente a esta etapa del año.

Cuándo termina la inscripción

El plazo para anotarse comenzó el 18 de agosto de 2026 y finalizará el 11 de septiembre. La fecha límite es uno de los principales datos que deben tener en cuenta los estudiantes interesados en acceder al beneficio, especialmente aquellos que no pudieron completar su registro durante la primera convocatoria.

Los datos principales de esta segunda etapa son:

Programa: Becas Progresar Superior 2026.

Becas Progresar Superior 2026. Inicio de inscripción: 18 de agosto.

18 de agosto. Cierre de inscripción: 11 de septiembre.

11 de septiembre. Destinatarios: estudiantes universitarios, terciarios y de Enfermería.

estudiantes universitarios, terciarios y de Enfermería. Pagos para los nuevos beneficiarios: 6 cuotas mensuales.

6 cuotas mensuales. Beneficiarios del primer período: reciben la asistencia en 12 cuotas.

El período de inscripción se encuentra, por lo tanto, abierto para quienes cumplen con las condiciones correspondientes y buscan incorporarse al programa en esta segunda etapa de 2026.

También continúa abierta otra línea de Progresar

La segunda convocatoria de Progresar Superior se desarrolla mientras permanece disponible el proceso de inscripción correspondiente a otra de las líneas del programa.

En particular, la inscripción para Progresar Obligatorio continúa abierta hasta el 4 de septiembre. Se trata de un plazo diferente al establecido para Progresar Superior, cuya convocatoria se extiende hasta el 11 de septiembre. Por eso, las fechas de cierre dependen de la línea correspondiente.

En el caso de Progresar Superior, el beneficio está destinado específicamente a quienes cursen carreras universitarias, terciarias o de Enfermería.

El primer requisito

Para comenzar el trámite de inscripción a Progresar Superior existe un requisito indispensable: contar con un usuario activo en la plataforma Mi Argentina.

Este constituye el primer paso antes de avanzar con la solicitud. Una vez que el usuario dispone de la cuenta correspondiente, puede continuar con el procedimiento de inscripción a través del sitio web oficial de Progresar.

El proceso se desarrolla de manera secuencial y requiere completar información personal, socioeconómica y académica antes de enviar definitivamente la solicitud.

Paso a paso para realizar la inscripción

El trámite comienza con el acceso a las plataformas correspondientes y continúa con la selección del programa. El procedimiento indicado contempla diferentes etapas que deben completarse antes del envío de la solicitud.

1. Contar con un usuario activo en Mi Argentina

El primer paso consiste en poseer un usuario activo en la plataforma Mi Argentina. Se trata de un requisito indispensable para poder avanzar con el trámite.

2. Ingresar al sitio oficial de Progresar

Una vez cumplido el requisito inicial, el estudiante debe ingresar al sitio web oficial de Progresar para seleccionar la línea correspondiente a Progresar Superior.

3. Acceder al sistema

Al elegir el programa, la plataforma redirige al usuario hacia el portal específico de inscripción. Allí deberá ingresar utilizando su CUIL y contraseña personal.

4. Completar los formularios

Una vez dentro del sistema, aparecen determinados datos personales precargados. A esa información se le deben incorporar los datos solicitados mediante la encuesta socioeconómica y la información académica.

5. Revisar y enviar la solicitud

Luego de completar los formularios, es necesario verificar que toda la información cargada sea correcta. Una vez realizada esa revisión, corresponde presionar el botón de envío para finalizar la inscripción.

El procedimiento requiere, de esta manera, atravesar todas las etapas hasta confirmar el envío definitivo de la solicitud.

Las fechas a tener en cuenta

La segunda convocatoria de Becas Progresar Superior 2026 ya está habilitada y tiene como fecha límite el 11 de septiembre. En paralelo, Progresar Obligatorio mantiene abierta su inscripción hasta el 4 de septiembre.

Para quienes buscan acceder específicamente a Progresar Superior, el calendario y el procedimiento quedan definidos de la siguiente manera:

18 de agosto: comenzó la segunda etapa de inscripción.

comenzó la segunda etapa de inscripción. 4 de septiembre: finaliza la inscripción para Progresar Obligatorio.

finaliza la inscripción para Progresar Obligatorio. 11 de septiembre: finaliza la inscripción para Progresar Superior.

finaliza la inscripción para Progresar Superior. 6 pagos mensuales: corresponden a los nuevos beneficiarios incorporados en esta segunda etapa.

corresponden a los nuevos beneficiarios incorporados en esta segunda etapa. 12 cuotas: corresponden a quienes ingresaron durante el primer período.

La convocatoria habilitada por la Anses ofrece así una nueva posibilidad de registro para estudiantes universitarios, terciarios y de Enfermería que no se anotaron en la primera etapa del año. Para completar el trámite deberán contar con un usuario activo en Mi Argentina, ingresar al sitio oficial de Progresar, seleccionar la línea Superior, acceder con CUIL y contraseña, completar la información solicitada y enviar la inscripción antes del 11 de septiembre.