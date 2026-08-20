Avanza la segunda etapa de la Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca

El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de CAT S.A.U., avanza con la segunda etapa de la Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca, luego de las primeras ejecuciones registradas durante la primera etapa de la obra.

En este marco, según lo informado por la cartera que dirige Lucas Poliche, ya fueron cursadas las invitaciones a cotizar a empresas del rubro con el objetivo de dar continuidad a los trabajos. La apertura de las ofertas está prevista para el 10 de septiembre de 2026, instancia que permitirá avanzar con la contratación correspondiente a esta nueva fase del proyecto.

Los trabajos contemplados en esta etapa tienen un alcance integral y están vinculados con componentes centrales de la estructura de la futura terminal. El proyecto prevé la ejecución de las fundaciones, columnas, cabriadas y cubierta metálica, además de los elementos necesarios para completar la estructura y garantizar su funcionamiento.

De esta manera, la obra continúa desarrollándose sobre la planificación establecida, con una nueva instancia destinada a consolidar la infraestructura de la Terminal Metropolitana.

Fundaciones, estructura metálica y sistema de desagües

La segunda etapa comprende la ejecución integral de las fundaciones, columnas, cabriadas y cubierta metálica. A estos trabajos se suman los correspondientes arriostramientos, elementos de fijación, zinguerías y el sistema integral de desagües pluviales.

Cada uno de estos componentes forma parte de una intervención destinada a garantizar condiciones fundamentales para la infraestructura proyectada. Según lo establecido para esta etapa, los trabajos permitirán asegurar la correcta estabilidad estructural, estanqueidad y evacuación de las aguas de lluvia de la obra.

El plazo de ejecución física establecido para esta etapa será de ciento cincuenta (150) días corridos, contados a partir de la firma del acta de inicio y de acuerdo con el cronograma aprobado por CAT S.A.U.

A su vez, los trabajos tendrán un plazo de garantía de 12 meses, contabilizado desde la recepción provisional de la obra.

Financiamiento de la Provincia

La obra de la nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus es financiada íntegramente por la Provincia de Catamarca, en el marco de una iniciativa que el Gobierno provincial definió como estratégica para transformar la conectividad y el sistema de transporte provincial.

El proyecto también se plantea bajo el objetivo de optimizar los recursos del Estado, al tiempo que se incorpora una infraestructura destinada a modificar la circulación de los servicios de transporte de larga distancia y su relación con la ciudad.

La continuidad de los trabajos mediante esta segunda etapa representa, en ese contexto, un nuevo avance dentro de una obra que apunta a generar cambios tanto en materia de transporte como en el ordenamiento de la circulación urbana.

La planificación contempla no solamente la construcción de una nueva infraestructura para los servicios de ómnibus, sino también el aprovechamiento de una ubicación que fue definida como estratégica por sus posibilidades de conexión con las principales vías de circulación.

Porqué en la Avda. Juan Chelemin

La nueva Terminal Metropolitana se emplaza sobre la Avenida Juan Chelemín, una ubicación considerada estratégica y que aportará beneficios en materia de conectividad, ordenamiento urbano y desarrollo logístico para Catamarca.

Uno de los aspectos centrales de esta localización está relacionado con la posibilidad de mejorar la circulación de los servicios de transporte de larga distancia, evitando recorridos innecesarios por la red vial urbana.

Entre las principales ventajas previstas para la nueva ubicación se encuentran:

Agilidad y conectividad directa: permitirá una mejora sustancial del tránsito y la circulación en la zona.

permitirá una mejora sustancial del tránsito y la circulación en la zona. Conexión con rutas clave: el predio se encuentra próximo a la Avenida de Circunvalación Néstor Kirchner , con fácil acceso a las principales arterias de la ciudad.

el predio se encuentra próximo a la , con fácil acceso a las principales arterias de la ciudad. Acceso rápido: posibilitará que los colectivos de larga distancia ingresen y egresen directamente desde las rutas nacionales, como la Ruta 38 , sin necesidad de circular por la red vial urbana.

posibilitará que los colectivos de larga distancia ingresen y egresen directamente desde las rutas nacionales, como la , sin necesidad de circular por la red vial urbana. Descompresión del tránsito pesado: la nueva localización permitirá retirar la circulación de los colectivos de larga distancia del centro de la ciudad, contribuyendo a aliviar la congestión en el área céntrica.

La ubicación, por lo tanto, constituye uno de los aspectos relevantes del proyecto, debido a la posibilidad de vincular directamente la terminal con corredores de circulación de importancia para el transporte.

Conectividad regional y ordenamiento urbano

La construcción de la nueva terminal se inscribe en una iniciativa que el Gobierno de Catamarca considera estratégica para el futuro del sistema de transporte provincial. La obra busca combinar una infraestructura moderna con una localización que facilite el acceso y la salida de los servicios de larga distancia.

El vínculo con la Avenida de Circunvalación Néstor Kirchner y el acceso hacia rutas nacionales como la Ruta 38 aparecen como elementos centrales dentro de la planificación. La intención es que los colectivos puedan ingresar y egresar con mayor rapidez, evitando atravesar sectores de la red vial urbana que actualmente concentran circulación.

En ese sentido, uno de los objetivos señalados es la descompresión del tránsito pesado en el centro de la ciudad, mediante el traslado de los recorridos de los ómnibus de larga distancia hacia una ubicación que ofrece una conexión directa con las principales vías de acceso.

La obra adquiere así una dimensión vinculada tanto con la infraestructura de transporte como con el ordenamiento de la circulación y el desarrollo logístico.