Más de 860 atenciones de salud se realizaron en Pozo de Piedra

En el marco del Programa Lleguemos al Barrio, el Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante un operativo de asistencia sanitaria en la localidad de Pozo de Piedra, departamento Belén, durante los días 13 y 14 de agosto.

La actividad permitió concentrar en esas dos jornadas distintas prestaciones destinadas a la atención de la comunidad. En total, se registraron 862 atenciones, que abarcaron consultas de medicina clínica, pediatría y enfermería, además de distintas especialidades. La propuesta incluyó también servicios vinculados con nutrición, odontología, oftalmología y obstetricia, ampliando el alcance de la asistencia brindada durante el operativo.

A estas prestaciones se sumó la aplicación de vacunas. En el marco de las jornadas fueron colocadas 171 dosis de diferentes vacunas y también se completaron Libretas Sanitarias.

El despliegue sanitario permitió reunir en un mismo espacio distintas áreas de atención, con una presencia que alcanzó tanto a consultas generales como a especialidades y acciones preventivas.

862 atenciones y 171 dosis de vacunas

Los números registrados durante el operativo reflejan el volumen de la asistencia desarrollada en Pozo de Piedra. La atención comprendió diferentes áreas y permitió abordar necesidades sanitarias diversas durante los dos días de actividad.

La incorporación de estas prestaciones permitió que el operativo no se limitara a una única área de atención, sino que reuniera distintas especialidades y acciones sanitarias en el marco del Programa Lleguemos al Barrio.

El operativo desarrollado en Pozo de Piedra también contempló la atención médica veterinaria, incorporando acciones destinadas a mascotas y animales grandes. Durante las jornadas se realizaron tareas de vacunación antirrábica y desparasitación, tanto en mascotas como en animales grandes.

En el marco de estas intervenciones, además, se detectó 1 caso de brucelosis. De esta manera, el operativo sanitario incorporó también la atención veterinaria como parte de las acciones realizadas en la localidad durante los días 13 y 14 de agosto.

La presencia de los profesionales permitió desarrollar intervenciones vinculadas con la prevención y el cuidado de los animales, junto con las distintas prestaciones de salud destinadas a la población.

Próxima parada en Parque América

Luego del operativo realizado en Pozo de Piedra, el Programa Lleguemos al Barrio tiene prevista una nueva jornada de atención para el próximo sábado 22 de agosto.

En esta oportunidad, los profesionales del programa brindarán asistencia en el Barrio Parque América, en Avenida Argentina esquina Puerto Rico. La jornada se desarrollará en dos franjas horarias para la atención de los vecinos. El primer turno será de 08.30 a 12.30 horas, mientras que la actividad continuará por la tarde, de 14 a 18 horas.

El nuevo operativo permitirá dar continuidad a las acciones de asistencia sanitaria que el programa desarrolla en distintos sectores, con profesionales destinados a brindar atención durante la jornada establecida.

Para la atención prevista en Barrio Parque América, se establecieron algunas condiciones que deberán tener en cuenta quienes concurran.

En el caso de los menores de edad, deberán presentarse acompañados por su padre, madre o tutor y llevar la Libreta Sanitaria. Además, se indicó que en todos los casos es importante asistir con DNI, como parte de la documentación necesaria para concurrir al operativo.