Salud abrió la Segundada Oferta de cursos 2026 en Calidad y Seguridad del Paciente

El Ministerio de Salud de la provincia informó el inicio de la preinscripción para la 2da cohorte de Cursos 2026 de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente, una nueva propuesta de formación que contempla cinco alternativas vinculadas con la gestión de calidad, la seguridad en la atención y distintas herramientas aplicadas al ámbito sanitario.

La convocatoria está dirigida a los interesados en participar de esta segunda oferta de cursos correspondiente al año 2026. La propuesta contempla una modalidad completamente virtual, sin arancel y bajo un sistema autoadministrado, lo que permite desarrollar las actividades correspondientes dentro de las características establecidas para cada curso.

El período habilitado para realizar la preinscripción comenzó el 18 de agosto y se extenderá hasta el 28 de agosto de 2026. Como condición para esta convocatoria, cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos cursos en total.

De esta manera, la propuesta concentra en una misma convocatoria cinco alternativas de formación, con diferentes contenidos y ediciones, todas correspondientes a la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente.

Cinco cursos disponibles

En esta segunda cohorte se ofrecen cinco cursos, cada uno con una temática específica relacionada con herramientas, conocimientos y prácticas vinculadas a la calidad y la seguridad del paciente.

Las propuestas disponibles son:

Herramientas de Gestión de Calidad. 5° Edición.

Preinscripción: https://forms.gle/Q9M8FvawPvbpBDLk8

Preinscripción: https://forms.gle/Q9M8FvawPvbpBDLk8 Lectura Crítica de Ensayos Clínicos. 9° Edición.

Preinscripción: https://forms.gle/9cTBxcSg9ibBFHvj6

Preinscripción: https://forms.gle/9cTBxcSg9ibBFHvj6 Seguridad del Paciente de la Teoría a la Práctica. 6° Edición.

Preinscripción: https://forms.gle/RXeqb8DXF2FszLoD

Preinscripción: https://forms.gle/RXeqb8DXF2FszLoD Habilidades Blandas. Introducción a conceptos claves. 3° Edición.

Preinscripción: https://forms.gle/QgxtZoAqBuhxnAbL7

Preinscripción: https://forms.gle/QgxtZoAqBuhxnAbL7 Introducción a las Herramientas de implementación de guías de práctica clínicas. 4° Edición.

Preinscripción: https://forms.gle/Gce2MFWUAhWv3s7L6

La variedad de las propuestas permite que los participantes puedan optar por contenidos diferentes dentro del campo de la calidad y la seguridad del paciente, aunque la convocatoria establece que cada persona podrá inscribirse como máximo en dos cursos.

Modalidad virtual, gratuita y autoadministrada

Una de las características centrales de esta oferta de capacitación es su modalidad. Todos los cursos son virtuales, no arancelados y autoadministrados, según informó el Ministerio de Salud.

El esquema permitirá que los participantes desarrollen el cursado mediante un aula virtual, de acuerdo con las condiciones establecidas para la propuesta seleccionada.

El período formal de cursado comenzará el 1 de septiembre de 2026 y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026. De esta manera, la capacitación se desarrollará durante tres meses, luego de finalizado el período de preinscripción correspondiente a la segunda cohorte.

La organización también estableció el mecanismo mediante el cual los inscriptos accederán al espacio de formación. Durante la primera semana del período de cursado, recibirán por correo electrónico la información necesaria para ingresar al aula virtual.

Cómo será el acceso al aula virtual

Una vez iniciado el período de cursado, los inscriptos recibirán en sus correos electrónicos el enlace al aula virtual junto con la clave de automatriculación correspondiente al curso seleccionado.

La comunicación se realizará durante la primera semana del cursado, que comienza el 1 de septiembre, y permitirá a quienes hayan completado la inscripción acceder al espacio virtual destinado a la capacitación elegida.

Consultas y contacto

Para quienes necesiten realizar consultas vinculadas con la propuesta, el Ministerio de Salud informó como vía de contacto el correo electrónico:

[email protected]

La convocatoria establece así un esquema definido de preinscripción, selección de hasta dos cursos por participante y posterior acceso al aula virtual mediante las credenciales que serán enviadas por correo electrónico durante la primera semana del período de cursado.