"Belén" cierra el ciclo Mujeres en Foco en CATA con una proyección gratuita

Con la proyección de "Belén", este miércoles 1º de abril a las 20 hs, culminará la tercera edición del ciclo de cine Mujeres en Foco, la propuesta que a lo largo del mes reunió películas realizadas por directoras argentinas y promovió una agenda de reflexión sobre distintas experiencias y realidades femeninas.

El cierre tendrá como eje uno de los títulos más resonantes del ciclo: el multipremiado film dirigido por Dolores Fonzi, una obra que se inscribe dentro de una programación especialmente pensada para visibilizar miradas autorales femeninas dentro del cine nacional.

La película será proyectada en uno de los patios del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613, en una función abierta a toda la comunidad bajo la modalidad de entrada libre y gratuita.

Una historia basada en hechos reales

El film "Belén" está basado en hechos reales y propone una aproximación a la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal, un caso que derivó en una lucha judicial de fuerte impacto.

A partir de ese conflicto, la película aborda el proceso que desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país, situando la experiencia individual de la protagonista dentro de una dimensión colectiva y social más amplia.

La elección de este título para cerrar el ciclo no solo aporta peso cinematográfico por tratarse de una obra multipremiada, sino que también profundiza el espíritu que atravesó toda la propuesta: poner en primer plano relatos vinculados a las vivencias, tensiones y realidades de las mujeres.

Mes de la Mujer

El ciclo Mujeres en Foco formó parte de las actividades impulsadas durante el Mes de la Mujer por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural.

Desde esa perspectiva, la programación no se limitó a la exhibición cinematográfica, sino que se constituyó como una invitación a la reflexión a partir de producciones argentinas dirigidas por mujeres.

Entre los principales ejes que atravesaron la propuesta se destacaron:

La visibilización de directoras argentinas

La reflexión sobre experiencias y realidades femeninas

La articulación con las actividades del Mes de la Mujer

El acceso gratuito a las proyecciones

La promoción de cine nacional con perspectiva de género

La elección del espacio del CATA como sede del cierre refuerza además el carácter cultural y comunitario de la iniciativa, integrando arte, tecnología y debate social en una experiencia de acceso abierto.

Las películas que formaron parte del recorrido

Antes de la proyección final de "Belén", el ciclo ya había presentado otras producciones que completaron el recorrido de esta tercera edición.

Anteriormente se proyectaron El documental "Entre Reinas", dirigido por Malena Fainsod y co-dirigido por Tomás Morelli y la película tucumana "Muña Muña", dirigida por Paula Morel Kristof

Estas obras acompañaron el objetivo de poner en pantalla producciones argentinas dirigidas por mujeres, consolidando una programación diversa en temáticas, estilos y territorios, siempre dentro de un mismo marco de reflexión sobre universos femeninos. Con "Belén" como función de cierre, el ciclo concluye una nueva edición reafirmando su propuesta: ofrecer cine argentino realizado por mujeres, generar pensamiento crítico y sostener, desde la cultura, un espacio de encuentro abierto y gratuito para la comunidad.