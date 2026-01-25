Belén declaró la Emergencia Climática por las intensas lluvias

El intendente de Belén, Dr. Cristian Yapura, declaró la Emergencia Climática este sábado en la jurisdicción mediante un decreto, como consecuencia de las intensas, persistentes y extraordinarias lluvias registradas en las últimas horas en el oeste de la provincia de Catamarca.

Según se informó en un comunicado oficial, las precipitaciones superaron ampliamente los valores promedio habituales, afectando de manera considerable a distintos sectores de la ciudad y excediendo la capacidad de respuesta operativa de la Municipalidad.

La situación provocó anegamientos, daños en la infraestructura, afectaciones en el servicio de cloacas, caída de árboles, inundaciones de viviendas y serias complicaciones en la circulación vehicular, producto del deterioro de calles y accesos.

Ante este escenario, desde el Municipio indicaron que se trabaja de forma permanente con todas las áreas operativas en estado de alerta, en coordinación con la Policía Departamental, el Hospital Zonal, Defensa Civil y Bomberos, con el objetivo de brindar asistencia y dar respuesta a las demandas de la comunidad.

Asimismo, se solicitó a los vecinos extremar las medidas de precaución, evitar circular por zonas anegadas o de riesgo y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales.

Finalmente, desde la Municipalidad de la Ciudad de Belén señalaron que se continuará comunicando la evolución de la situación y las acciones que se vayan desarrollando en el marco de la emergencia.