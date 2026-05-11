Bicentenario de Esquiú: la historia del Beato y el milagro que sigue emocionando

Este 11 de mayo se recuerda un nuevo aniversario del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú, la figura religiosa e histórica más importante de Catamarca y de más preclaras del país. La fecha adquiere un significado especial al cumplirse el bicentenario del nacimiento del fraile catamarqueño, cuya figura continúa ocupando un lugar central dentro de la historia del país y la Iglesia toda.

A casi cuatro años de su beatificación, el proceso para que Esquiú sea declarado santo por la Iglesia Católica permanece abierto y depende de un requisito fundamental: la aprobación de un segundo milagro atribuido a su intercesión. Esto va de la mano, inevitablemente, del crecimiento de su devoción, tanto en Catamarca como en el país y el mundo.

El nacimiento de una figura histórica y religiosa

Mamerto de la Ascensión Esquiú nació el 11 de mayo de 1826 en Piedra Blanca, en el departamento que hoy lleva su nombre. A lo largo de su vida se desempeñó como fraile franciscano, docente, legislador y posteriormente obispo de Córdoba. Su figura trascendió tanto por su rol dentro de la Iglesia como por la relevancia pública de sus sermones y su defensa de la Constitución Nacional.

El compromiso social y religioso de Esquiú quedó reflejado en distintos momentos de su trayectoria y terminó convirtiéndolo en una de las personalidades más reconocidas de la historia católica argentina.

La beatificación de 2021

El 4 de septiembre de 2021, el Vaticano declaró beato a Fray Mamerto Esquiú luego de reconocer oficialmente un milagro atribuido a su intercesión. La beatificación representó uno de los acontecimientos religiosos más importantes para Catamarca y significó el reconocimiento formal de la Iglesia Católica a la figura del fraile franciscano.

Sin embargo, ese paso no implicó el cierre definitivo del proceso. Para alcanzar la canonización y convertirse oficialmente en santo, la Iglesia exige un nuevo milagro ocurrido después de la beatificación. Ese requisito continúa siendo hoy el punto central para el avance de la causa.

El milagro que abrió el camino hacia la beatificación

El caso que permitió la beatificación de Esquiú estuvo vinculado a la recuperación de Emma, una niña de San Miguel de Tucumán que sufrió una grave infección ósea en el fémur y la cadera durante sus primeros años de vida. Según relataron médicos y familiares, la enfermedad comprometía seriamente la salud de la niña y existía riesgo de amputación.

"Era una infección tremenda, generalizada en toda la pierna", recordó uno de los profesionales que participó del tratamiento. La madre de Emma contó que, en medio de la desesperación por el cuadro clínico de la niña, recibió una estampita de Fray Mamerto Esquiú y comenzó a rezar junto a toda su familia.

"Le hicimos la oración y mi hermana le pasaba la estampita por la pierna", relató. Con el paso de los días, la evolución clínica comenzó a sorprender incluso al equipo médico encargado del tratamiento. Los estudios mostraron una recuperación considerada extraordinaria y uno de los especialistas habría expresado al observar los resultados: "Esto no puede ser, este es un milagro".

La evaluación del Vaticano

El caso fue posteriormente sometido a distintas evaluaciones por parte de juntas médicas y teológicas del Vaticano. En abril de 2020, los organismos encargados de analizar la situación concluyeron que la recuperación de la niña no tenía explicación científica.

Ese dictamen fue determinante para que Francisco aprobara oficialmente la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. La decisión del Vaticano permitió avanzar con el reconocimiento religioso del fraile catamarqueño y consolidó la devoción popular que desde hace décadas existe alrededor de su figura.

El camino pendiente hacia la santidad

Actualmente, la causa de canonización continúa abierta y existe una comisión dedicada específicamente a impulsar el proceso y difundir la vida y obra de Esquiú. No obstante, la Iglesia Católica todavía no reconoció un segundo milagro oficial, condición indispensable para avanzar hacia la santidad.

El procedimiento para aprobar un milagro implica rigurosos análisis médicos, científicos y religiosos. Cada caso debe atravesar distintas instancias de evaluación antes de obtener la validación definitiva por parte del Vaticano.

Por ese motivo, el proceso puede demandar años. Mientras tanto, el bicentenario de Fray Mamerto Esquiú vuelve a poner en primer plano la figura del fraile nacido en Piedra Blanca, cuya vida quedó asociada a la fe, la defensa de la Constitución Nacional y el compromiso religioso y social que marcó gran parte de la historia argentina.