"Me siento feliz": el emotivo reencuentro entre un hombre y su perro perdido que es viral

"Me siento feliz". Con esa breve frase publicada en una reacción de Facebook, Mariano Regonat anunció este viernes el final de una intensa búsqueda que durante más de 24 horas lo mantuvo recorriendo caminos rurales de la localidad de Avellaneda en busca de su perro Roco.

La historia rápidamente trascendió el ámbito local y comenzó a circular masivamente en redes sociales gracias al video del emotivo reencuentro entre el hombre y su mascota. Las imágenes despertaron miles de reacciones de felicidad y conmovieron a usuarios que siguieron minuto a minuto la búsqueda del animal a través de publicaciones en Facebook.

Todo comenzó el jueves alrededor de las 10 de la mañana, cuando Roco desapareció. Desde ese momento, Mariano inició una intensa campaña para encontrarlo. A través de redes sociales comenzó a compartir fotografías y videos de su perro con la esperanza de que vecinos, conocidos o cualquier persona que lo hubiera visto pudiera aportarle información sobre su paradero.

Una búsqueda marcada por la angustia y la esperanza

A medida que pasaban las horas sin novedades, Mariano recorría distintos caminos rurales siguiendo datos aportados por personas que creían haber visto al perro en diferentes sectores de la zona. El hombre se subía a su vehículo y transitaba caminos de tierra intentando dar con el animal. Mientras tanto, las publicaciones en redes sociales reflejaban tanto la preocupación como la esperanza de volver a encontrarlo.

En uno de los mensajes difundidos esa misma tarde, cuando Roco llevaba ya más de siete horas desaparecido, Mariano escribió: "Dónde estás, mi bebé, te estamos buscando con mami y Nacho".

Sin embargo, el perro pasó toda la noche lejos de su familia. La incertidumbre continuó hasta la mañana siguiente, cuando Mariano volvió a publicar un nuevo mensaje acompañado por la misma preocupación.

"Te estamos esperando Roco, ¿Por dónde andás?", escribió nuevamente mientras seguía adelante con la búsqueda. Con el correr de las horas, las publicaciones comenzaron además a incluir una promesa de recompensa para quienes pudieran aportar datos que ayudaran a encontrar al animal.

El momento del reencuentro

La búsqueda llegó finalmente a su fin pasadas las 3 de la tarde del viernes. Durante una nueva recorrida por los caminos rurales de la zona, Mariano logró divisar a lo lejos la espalda amarilla de Roco mientras caminaba por un sector inhóspito.

Al reconocerlo, el hombre tomó inmediatamente su celular y comenzó a grabar el momento. Mientras avanzaba con el vehículo, comenzaron a sonar las bocinas, en un gesto atravesado por la emoción y también como una forma de llamar la atención de su mascota. El video, compartido luego en redes sociales con la frase "Así lo encontré al cabezudo", muestra la reacción inmediata del animal al identificar el automóvil familiar.

Roco, que caminaba solo por el camino de tierra, cruzó rápidamente desde la mano contraria y corrió hacia el vehículo. Apenas Mariano abrió la puerta, el perro se lanzó sobre él y comenzó a llenarlo de abrazos y movimientos de alegría.

"Papá te encontró"

Las palabras de Mariano durante el reencuentro terminaron de convertir la escena en un momento profundamente emotivo para quienes vieron el video.

"Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi", fue lo primero que expresó mientras abrazaba a Roco. El animal permanecía pegado a su dueño, demostrando con movimientos y saltos que reconocía haber regresado finalmente a un lugar seguro.

"Bueno, ya papá te encontró, bueno, tranquilo hijo, qué lindo perrito, bueno bueno mi amor, ya está, ya está, papá te encontró, ahora vamos a casa", continuó diciendo Mariano mientras el perro seguía abrazándolo.

Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente y generaron una enorme cantidad de reacciones en redes sociales. Usuarios de distintos lugares compartieron el video y destacaron tanto la perseverancia del dueño como la emoción reflejada por el animal durante el reencuentro.

El regreso de Roco a casa

Poco tiempo después de encontrarlo, Mariano compartió un nuevo video mostrando a Roco nuevamente en su hogar.

En las imágenes se lo puede ver jugando y subido a un árbol, recuperando rápidamente su rutina habitual luego de más de un día lejos de su familia.

"Extrañaba su juguete", comentó Mariano mientras llamaba nuevamente al perro. Roco volvió una vez más hacia él, en una escena marcada por el cariño y la tranquilidad de haber regresado finalmente a casa.

La historia del reencuentro entre Mariano y Roco terminó convirtiéndose en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales durante las últimas horas, impulsado por la mezcla de angustia, perseverancia y alegría que quedó reflejada en cada una de las imágenes difundidas.