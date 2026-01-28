Brigadistas de Catamarca dan batalla en el corazón de Chubut

La lucha contra los incendios forestales en la Patagonia argentina ha sumado un actor fundamental con la intervención del cuerpo de especialistas de la Provincia de Catamarca. Los brigadistas continúan trabajando intensamente en el combate de los focos ígneos que afectan las inmediaciones del Lago Futalaufquen, en la provincia de Chubut, operando de forma estratégica desde su base instalada en el Complejo Bahía Rosales.

En este escenario, el personal catamarqueño se ha integrado plenamente a un despliegue de alta complejidad donde la geografía y las condiciones climáticas imponen desafíos constantes a la integridad del bosque nativo.

Las labores en el terreno no dan respiro y requieren de una pericia absoluta para frenar el avance del fuego. El personal de Catamarca desarrolla sus tareas mediante una combinación de ataque directo e indirecto, utilizando herramientas manuales para la remoción de material combustible en zonas de difícil acceso. Esta labor de infantería forestal se ejecuta en coordinación permanente con los medios aéreos desplegados en la zona, permitiendo que el trabajo en tierra se sincronice con las descargas de agua para maximizar la efectividad del operativo. El profesionalismo de los brigadistas resulta clave para operar en sectores donde la maquinaria pesada no tiene alcance, confiando en la experiencia acumulada en el manejo de herramientas de corte y sofocación.

El factor meteorológico: una tregua bajo vigilancia

La rutina de los combatientes está marcada por la rigurosidad del entorno patagónico. Las jornadas de trabajo comienzan con las primeras horas del día, aprovechando una breve ventana de temperaturas cercanas a los 18°C, y se extienden de manera ininterrumpida hasta el atardecer, priorizando en todo momento la seguridad de cada integrante. A pesar del desgaste físico que conllevan estas maniobras, las autoridades han informado que todo el equipo se encuentra en óptimas condiciones de salud y operatividad.

Para la jornada de hoy, se espera un alivio momentáneo en las condiciones climáticas gracias a un descenso de las temperaturas y la posibilidad de lluvias aisladas, factores que favorecerán las labores de contención. No obstante, este respiro es tomado con cautela, ya que el contingente permanecerá en estado de alerta debido a que los pronósticos anticipan un nuevo ascenso de temperatura a partir de mañana.

El compromiso y la experiencia de los brigadistas de Catamarca siguen siendo piezas fundamentales para garantizar el control del incendio y proteger el patrimonio natural del sur argentino.