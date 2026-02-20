Catamarca adelanta la segunda dosis contra el sarampión: desde 2026 se aplicará a los 18 meses

El Ministerio de Salud de la provincia informó que a partir de 2026 la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión se aplicará a los 18 meses de edad, en lugar de los 5 años como regía hasta ahora. La decisión forma parte de una actualización del calendario oficial con el objetivo de garantizar una protección más temprana y efectiva frente a una enfermedad altamente contagiosa.

Según detallaron desde la cartera sanitaria, los niños y niñas nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema de vacunación con la segunda dosis en el año en que cumplan 5 años, de acuerdo con el esquema vigente hasta el momento. En tanto, para quienes se encuentren comprendidos en el nuevo calendario, la aplicación se adelantará a los 18 meses, reduciendo así el tiempo en el que permanecen potencialmente expuestos al virus.

La modificación se da en un contexto de circulación activa del sarampión en varios países del continente americano. Las autoridades sanitarias remarcaron que, ante este escenario epidemiológico regional, resulta fundamental fortalecer las coberturas y asegurar esquemas completos en tiempo y forma, especialmente en la población infantil.

El esquema de vacunación contra el sarampión está compuesto por dos dosis de la vacuna Triple Viral, que además protege contra la rubéola y las paperas. Hasta 2025, la primera dosis se aplicaba a los 12 meses y la segunda a los 5 años. Con la actualización prevista para 2026, la primera dosis se mantendrá al año de vida, mientras que la segunda se adelantará a los 18 meses.

Desde el Ministerio explicaron que la primera dosis brinda una protección aproximada del 80%. Con la aplicación de la segunda dosis, la cobertura inmunológica se eleva al 97%, lo que reduce significativamente el riesgo de contagio y de brotes en la comunidad. Esta diferencia en la eficacia es clave para comprender la importancia de completar el esquema en los plazos establecidos.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores de cinco años y personas con sistemas inmunológicos debilitados. Entre las posibles consecuencias se encuentran neumonía, encefalitis y otras afecciones que pueden dejar secuelas permanentes o incluso poner en riesgo la vida.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna es gratuita y obligatoria, y se encuentra disponible en todos los vacunatorios de la provincia. Para su aplicación, se recomienda concurrir con la Libreta Sanitaria o carnet de vacunación, a fin de que el personal de salud pueda verificar el esquema correspondiente y registrar la dosis aplicada.

Finalmente, desde la cartera de Salud insistieron en la importancia de mantener al día el calendario nacional de vacunación, no solo como una medida de protección individual sino también como una estrategia colectiva para evitar la reintroducción y propagación de enfermedades prevenibles.

