Brújula 2026: ¿Qué estudiar en Argentina? Las profesiones que lideran la demanda y los mejores salarios

¿Sigue valiendo la pena pasar 5 o 6 años en la universidad para obtener un título tradicional? En 2026, la respuesta es un rotundo sí, siempre y cuando se elija estratégicamente. Mientras que los cursos cortos de programación sufrieron una saturación por el avance de la IA, las profesiones con responsabilidad civil y formación de base sólida han vuelto a ser el "refugio seguro" de los salarios más altos.

Este es el podio de las carreras tradicionales con mejor presente en Argentina:

1. Ingeniería: El motor del país

Es, sin dudas, el área con desempleo cero. Sin embargo, no todas las ingenierías rinden igual:

Ingeniería en Minas: Es la carrera estrella para provincias como Catamarca. Con el boom del litio y el cobre, los salarios iniciales en minería superan ampliamente la media nacional.

Ingeniería en Petróleo: Con Vaca Muerta batiendo récords de exportación, los ingenieros argentinos están entre los mejores pagos de la región.

Ingeniería Industrial: Sigue siendo "el comodín de oro". En 2026, las empresas las demandan para optimizar procesos y reducir costos operativos.

2. Ciencias Económicas: Gestión en tiempos de apertura

Con la simplificación del sistema impositivo y la llegada de capitales extranjeros, el rol del profesional de ciencias económicas cambió:

Contador Público: Lejos de desaparecer, el contador se transformó en un asesor financiero y tributario clave. Las empresas buscan contadores que sepan de planificación fiscal internacional.

Licenciatura en Economía: Muy demandada por el sector bancario y las fintech, que hoy lideran el sistema de pagos en Argentina.

3. Salud: Medicina y Bioingeniería

La salud humana sigue siendo el área donde la confianza y el título habilitante son irreemplazables:

Medicina: Las especialidades en diagnóstico por imágenes, cardiología y geriatría tienen altísima demanda.

Bioingeniería / Biotecnología: Es la "tradicional moderna". Argentina se ha consolidado como un exportador de biotecnología aplicada al agro y la salud, creando puestos de trabajo de alto valor agregado.

4. Derecho: El giro hacia lo corporativo

El abogado generalista hoy enfrenta un mercado difícil, pero hay nichos que son minas de oro:

Derecho Corporativo y Comercial: Con la ola de privatizaciones y nuevas normativas de 2025/2026, los expertos en fusiones, adquisiciones y contratos internacionales son los más buscados por los estudios jurídicos de primera línea.

Tabla Comparativa: Salida Laboral vs. Salario (2026)

Carrera Tradicional Salida Laboral Nivel Salarial Observaciones Ing. en Minas Muy Alta ★★★★★ Ideal para el NOA. Medicina Muy Alta ★★★★☆ Requiere especialización. Contador Público Alta ★★★★☆ Clave en asesoría financiera. Abogacía Media ★★★☆☆ Solo rinde con especialización. Lic. en Administración Alta ★★★☆☆ Muy versátil en el sector privado.

¿Qué carrera "tradicional" está en peligro?

Aquellas que no se actualizaron. Hoy, un Abogado que no sabe de contratos digitales o un Contador que no maneja software de gestión en la nube está en desventaja. La clave de 2026 no es solo el título, sino la capacidad de hibridar ese conocimiento con herramientas digitales.