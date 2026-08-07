Catamarca volvió a celebrar a San Cayetano con pedidos, agradecimientos y fe por el trabajo

La cada vez más acuciante realidad argentina y, naturalmente, la situación local, hacen que devociones populares como la de San Cayetano no solo se mantengan a través del tiempo, sino que también crezcan día tras día. En ese contexto, cada 7 de agosto adquiere una significación particular para quienes encuentran en el Patrono del Pan y del Trabajo una figura a la cual acercarse para dar gracias y pedir por las fuentes laborales.

Este viernes, los fieles catamarqueños volvieron a expresar esa devoción. La jornada tuvo como escenario distintos espacios de la ciudad y comunidades que organizaron sus propias celebraciones en torno a la figura del santo.

En la Capital, dos son los lugares que tradicionalmente concentran una gran concurrencia. Uno de ellos se encuentra en el sur capitalino, en la capilla ubicada en la esquina de las calles Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

Allí, las actividades no se limitaron a la jornada central. Durante las jornadas de preparación y en la fiesta patronal se desarrolló un programa que reunió distintas expresiones de la vida religiosa y comunitaria.

Foto: La Unión/Gustavo Roldán.

Una celebración con oración, sacramentos y solidaridad

La programación contempló celebraciones litúrgicas, momentos de oración, confesiones y bautismos, además de la tradicional procesión con la imagen de San Cayetano.

Pero la propuesta también incorporó una dimensión solidaria. La festividad incluyó una convocatoria destinada a colaborar con quienes más lo necesitan, sumando al sentido religioso de la fecha una instancia de acompañamiento y ayuda comunitaria.

La jornada de este viernes comenzó temprano. A las 9.00, se celebró la Santa Misa, dando inicio a las actividades previstas para el día central de la festividad. Posteriormente, a las 10.30, tuvieron lugar los Bautismos, otra de las instancias contempladas dentro de la programación.

Foto: La Unión/Gustavo Roldán.

El momento central de la tarde llegó a las 17.00, cuando se inició la procesión con la imagen de San Cayetano. La marcha recorrió diferentes calles del sector, en un itinerario que permitió trasladar la celebración fuera del espacio de la capilla y acompañar la imagen del santo por las calles del barrio.

El recorrido establecido fue el siguiente:

Tucumán.

Gobernador Rodríguez.

Vicario Segura.

Santa Fe.

Tucumán.

Nuevamente Gobernador Rodríguez.

La procesión constituyó así uno de los principales momentos de la celebración, reuniendo a los fieles en torno a la imagen de San Cayetano y completando la dimensión pública de la festividad.

La misa después de la procesión y el encuentro comunitario

Una vez finalizado el recorrido procesional, se celebró la Santa Misa, con la que concluyeron los actos litúrgicos previstos para la festividad en este sector de la Capital.

Sin embargo, la jornada no terminó inmediatamente después de las celebraciones religiosas. Como cierre, a las 19.00, se compartió un chocolate comunitario, una instancia pensada como espacio de encuentro entre quienes habían participado de las distintas actividades.

De esta manera, la programación combinó diferentes momentos: desde la celebración de la misa y la administración de los sacramentos hasta la oración, la procesión, la solidaridad y finalmente el encuentro comunitario. Cada una de estas instancias formó parte de una jornada marcada por la devoción a San Cayetano.

La celebración también llegó a Choya

La festividad tuvo además otro escenario dentro de la Capital. Las actividades en honor de San Cayetano alcanzaron a la comunidad de Choya, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Santa Rosa de Lima.

En este caso, la celebración tuvo una particularidad vinculada con la situación edilicia del templo. La Santa Misa se celebró a las 17.00 frente al templo, debido a que actualmente se están realizando trabajos de reparación del techo de la antigua capilla dedicada al Señor del Milagro.

La modificación del lugar habitual no impidió que la comunidad llevara adelante la celebración prevista para esta fecha. Los fieles se reunieron frente al templo para participar de la celebración eucarística y continuar posteriormente con la programación.

Finalizada la misa, los participantes realizaron la procesión con la imagen de San Cayetano, completando así las actividades previstas para esta comunidad.

Una devoción que se expresa en comunidad

Las celebraciones desarrolladas en la capilla del sur capitalino y en Choya muestran distintos aspectos de una misma jornada dedicada a San Cayetano. En ambos casos, la presencia de los fieles estuvo acompañada por la celebración de la misa y por la procesión con la imagen del santo.

En la capilla ubicada en Tucumán y Gobernador Fortunato Rodríguez, la programación sumó bautismos, confesiones, momentos de oración, una convocatoria solidaria y un chocolate comunitario. En Choya, en tanto, la celebración se desarrolló frente al templo debido a los trabajos de reparación del techo de la antigua capilla dedicada al Señor del Milagro y concluyó con la procesión.

En un contexto definido por una realidad argentina cada vez más acuciante y por una situación local que tampoco permanece al margen, la celebración de este 7 de agosto volvió a poner en primer plano una devoción que encuentra en el trabajo y en el pan dos de sus principales motivos de oración.

Así, los fieles catamarqueños se acercaron este viernes para honrar a San Cayetano, darle gracias y pedir por las fuentes laborales, mientras las comunidades religiosas sostuvieron una programación que vinculó la dimensión litúrgica con el encuentro, los sacramentos y la solidaridad. La jornada dejó nuevamente expuesta la vigencia de una celebración que, lejos de perder fuerza con el paso del tiempo, continúa convocando a quienes buscan reunirse alrededor de la figura del Patrono del Pan y del Trabajo.