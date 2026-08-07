Catamarca celebra el "Finde de Ferias" con propuestas para toda la familia en el Mes de las Infancias

El Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca ha convocado formalmente a toda la comunidad a ser parte, durante este fin de semana, del Finde de Ferias. Esta iniciativa estratégica ha sido diseñada con un propósito claro y fundamental: promover el trabajo de emprendedores locales y, al mismo tiempo, acercar productos y servicios directamente a los barrios de la ciudad.

Enmarcada dentro de las celebraciones por el Mes de las Infancias, esta propuesta articula diferentes espacios de comercialización y participación ciudadana que buscan dinamizar el mercado interno, visibilizar el esfuerzo de los productores independientes y facilitar el acceso a bienes esenciales para los vecinos de la región, consolidando un tejido social más integrado y participativo.

La Gran Convocatoria de la Feria Emprender en La Alameda

Como eje central de las actividades programadas para este fin de semana, la tradicional Feria Emprender se alista para desplegar todo su potencial en un espacio público emblemático de la ciudad. Este gran encuentro reunirá a más de 70 emprendedores, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus creaciones ante el público catamarqueño.

Los detalles organizativos de este evento de gran magnitud son los siguientes:

Fecha: Sábado 8 y domingo 9 de agosto.

Horario: De 16:00 a 22:00.

Ubicación: Plaza La Alameda - Paseo General Navarro.

Esta masiva participación de expositores refleja el dinamismo del sector productivo local y ofrece a las familias un espacio de recreación, encuentro y consumo responsable, apostando fuertemente por la producción genuina y el talento de los hacedores de la economía social.

Descentralización y Cercanía: El Mercado Itinerante en La Tablada

En paralelo a la gran feria del Paseo General Navarro, la política de cercanía territorial del gobierno provincial se materializa a través de la presencia del Mercado Itinerante. Este dispositivo llegará de manera específica este sábado al barrio La Tablada, operativo que buscará abastecer de manera directa a los hogares de la zona.

Las coordenadas geográficas y temporales de este punto de venta son precisas:

Fecha: Sábado.

Horario: De 14:00 a 19:00.

Ubicación: Plaza del Ajedrez, situada exactamente en la intersección del Pasaje Vélez Sarsfield y la calle Dr. Alfredo Palacios.

La presencia de este mercado en los barrios responde a la necesidad de optimizar la cadena de distribución y garantizar que los vecinos puedan adquirir productos de primera necesidad sin trasladarse grandes distancias, fortaleciendo el acceso equitativo a la alimentación y al consumo local.

Variedad de Productos y Servicios del Estado a un Paso de los Vecinos

La oferta comercial disponible en estas jornadas destaca por su amplitud y calidad, permitiendo que los consumidores accedan a una amplia gama de opciones que revalorizan la identidad productiva de la región. Asimismo, la propuesta se complementa con la presencia institucional del Estado para resolver trámites cotidianos.

Entre las opciones comerciales y los servicios disponibles, se destacan:

Rubros gastronómicos variados para todos los gustos.

Productos regionales que reflejan la cultura local.

Frutos secos, alimentos saludables altamente demandados.

Congelados y conservas, ideales para la despensa familiar.

Productos de COTALI, consolidando el consumo de industrias emblemáticas de la provincia.

Registro Civil, que estará presente junto al Mercado Itinerante para brindar a la ciudadanía la posibilidad de realizar distintos trámites de manera ágil y descentralizada en el propio barrio.