Calendario 2026: qué pasa con el feriado del martes 24 de marzo

En el tercer mes del año, la Argentina se detiene para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha de fuerte carga simbólica que recuerda a las víctimas del golpe militar de 1976. En este marco, una gran parte de la ciudadanía contará con una jornada de asueto, conforme lo establece el calendario oficial difundido por la Jefatura de Gabinete.

Dentro de ese calendario, el 24 de marzo aparece destacado como un feriado nacional de carácter inamovible, lo que implica que su conmemoración no puede trasladarse bajo ninguna circunstancia. Esta condición refuerza el carácter institucional y social de la fecha, que año tras año convoca a la memoria colectiva, la reflexión histórica y la reivindicación de los derechos humanos.

Una particularidad en el calendario: cuatro días consecutivos de descanso

El esquema de este año presenta una singularidad que modifica la dinámica habitual de los feriados. Al tradicional descanso correspondiente al 24 de marzo se suma una medida complementaria: el lunes 23 de marzo fue establecido por el Gobierno como día no laborable con fines turísticos.

Esta decisión genera un efecto directo en la organización del calendario: para una gran parte de la ciudadanía argentina, se configura un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos. El período abarca desde el sábado previo hasta el martes inclusive, articulando descanso, conmemoración y potenciales actividades recreativas o turísticas.

Este tipo de disposiciones no es casual ni frecuente, sino que responde a una herramienta específica que posee el Poder Ejecutivo.

La herramienta del Poder Ejecutivo: días no laborables con fines turísticos

La incorporación del lunes 23 de marzo como jornada no laborable se enmarca dentro de una potestad que el Gobierno puede ejercer de manera limitada. Se trata de la posibilidad de establecer días adicionales con fines turísticos, con el objetivo de fomentar la actividad económica vinculada al ocio y los viajes internos.

Entre las características principales de esta herramienta se destacan:

Aplicación restringida: el Poder Ejecutivo puede utilizar esta facultad solo tres veces al año .

el Poder Ejecutivo puede utilizar esta facultad solo . Objetivo económico: busca incentivar el turismo y generar movimiento en distintos sectores vinculados.

busca incentivar el turismo y generar movimiento en distintos sectores vinculados. Articulación con feriados existentes: se implementa estratégicamente junto a fechas ya establecidas en el calendario oficial.

En este caso, marzo marca la primera ocasión del año en la que se hace uso de este recurso, dando lugar a una extensión del descanso que impacta tanto en la planificación individual como en la dinámica económica.

Entre la memoria y el movimiento turístico

La coincidencia entre una fecha de profunda relevancia histórica y una medida orientada al turismo plantea un escenario dual. Por un lado, el 24 de marzo mantiene intacto su carácter de jornada de reflexión y memoria. Por otro, la adición del día no laborable introduce una dimensión práctica vinculada al descanso y la movilidad.

Este entramado evidencia cómo el calendario oficial no solo organiza el tiempo laboral y social, sino que también articula distintos objetivos: preservar la memoria histórica, garantizar espacios de conmemoración y, simultáneamente, promover actividades económicas.

Así, el feriado del 24 de marzo no solo convoca a recordar, sino que este año también redefine la agenda de millones de argentinos, que dispondrán de un fin de semana extendido de cuatro días, resultado de una decisión administrativa que combina política pública, calendario y dinámica social.

Todos los feriados y días no laborables de 2026

Marzo

Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre