Camiones de gran porte circulan entre Tinogasta, Fiambalá y Las Grutas

Vialidad Nacional emitió un aviso dirigido a los usuarios de la Ruta Nacional 60 para que circulen con extrema precaución en distintos tramos del oeste de la provincia de Catamarca, debido al desplazamiento simultáneo de dos convoyes de camiones de gran porte que transitan actualmente por esa vía estratégica.

Según informó el organismo, la advertencia rige particularmente para el tramo comprendido entre las localidades de Tinogasta y Las Grutas, donde se registra movimiento de vehículos pesados de grandes dimensiones, lo que puede generar demoras, reducción de la calzada disponible y situaciones de riesgo para quienes no respeten las normas de tránsito y la señalización instalada.

De acuerdo con el parte oficial, uno de los convoyes se encuentra atravesando la zona de Fiambalá, mientras que el segundo avanza entre Las Grutas y Cortaderas. Ambas formaciones están compuestas por camiones de gran porte, lo que implica una circulación más lenta y maniobras especiales en sectores donde la ruta presenta curvas, pendientes y tramos angostos característicos del corredor vial.

Desde el organismo nacional remarcaron la importancia de respetar estrictamente las señales preventivas colocadas a lo largo del trayecto, así como las indicaciones del personal que pueda encontrarse trabajando en la zona. La presencia de este tipo de convoyes suele requerir escolta y coordinación especial para garantizar la seguridad tanto de los transportistas como del resto de los conductores.

La Ruta Nacional 60 es uno de los corredores más importantes del oeste catamarqueño, no solo por su función de conexión entre localidades como Tinogasta, Fiambalá y zonas rurales aledañas, sino también por su relevancia productiva y turística. Por allí circulan habitualmente vehículos particulares, transporte de cargas, colectivos y turistas que se dirigen hacia atractivos naturales y pasos fronterizos, lo que incrementa la necesidad de mantener condiciones óptimas de seguridad vial.

Las autoridades recordaron que, ante la presencia de camiones de gran porte, se deben evitar maniobras de sobrepaso indebidas, mantener una distancia prudente, reducir la velocidad y conducir con luces bajas encendidas. Además, recomendaron a quienes tengan previsto transitar por la zona que lo hagan con tiempo suficiente y estén atentos a eventuales desvíos o demoras temporales.