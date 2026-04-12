Capacitaron sobre trata de personas en el ámbito sanitario en el "San Juan Bautista"

El Hospital San Juan Bautista llevó adelante una capacitación clave sobre trata de personas en el ámbito de la salud, una instancia orientada a la prevención y detección temprana de casos vinculados a este delito complejo y de alto impacto social.

La actividad se desarrolló durante los días 8 y 9 de abril en las aulas del Departamento de Docencia e Investigación, y fue organizada de manera conjunta por el Servicio Social y el propio Departamento de Docencia e Investigación. El objetivo central de la propuesta fue fortalecer las herramientas del personal sanitario para la identificación, el abordaje y la intervención frente a posibles situaciones de trata, entendiendo que muchas víctimas pueden atravesar instituciones de salud antes de ingresar o mientras permanecen en circuitos de explotación.

La iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que busca profundizar la sensibilidad institucional del sistema sanitario frente a problemáticas sociales complejas, consolidando respuestas con enfoque integral y de derechos.

Fuerte participación interdisciplinaria

Las jornadas registraron una importante adhesión, superando los 30 asistentes provenientes de los tres servicios convocados, un dato que refleja el interés creciente del personal de salud por incorporar herramientas específicas para este tipo de intervenciones.

Participaron equipos pertenecientes a:

Departamento de Salud Mental

Dirección de Emergencias

Servicio Social

La convocatoria estuvo orientada a fortalecer el trabajo interdisciplinario, un aspecto central en el abordaje de situaciones de trata, donde la lectura clínica, social, psicológica y contextual resulta determinante.

La presencia de profesionales de distintas áreas permitió construir una mirada más amplia sobre los dispositivos de detección y respuesta dentro del hospital.

Reconocer señales de alerta

La capacitación estuvo a cargo de integrantes de la División de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, integrada por la Sgto. Carla Picón, la Of. Ppal. Gisel Barros y la Cabo Fernanda Aibar. Las expositoras brindaron contenidos teóricos y prácticos orientados a la comprensión del delito y, especialmente, a su abordaje dentro del ámbito sanitario.

Uno de los ejes principales fue el desarrollo de estrategias para reconocer indicadores de riesgo, con el propósito de promover la detección temprana y garantizar una respuesta adecuada desde una perspectiva integral y de derechos.

Durante la formación se trabajó sobre la relevancia del personal de salud como posible primer punto de contacto con las víctimas, dado que muchas personas sometidas a redes de trata llegan a hospitales o centros asistenciales antes de ser explotadas o durante el proceso de captación y sometimiento.

Indicadores físicos, conductuales y contextuales

Uno de los apartados más relevantes de la capacitación estuvo centrado en la identificación de signos de alerta que podrían dar cuenta de una posible situación de trata. Entre los principales indicadores abordados se destacaron:

Acompañantes que condicionan la comunicación del paciente

Retención de documentación personal

Signos compatibles con violencia física

Afectación psicológica

Conductas de miedo o inhibición

Elementos contextuales que dificulten la libre expresión

La lectura conjunta de estos elementos fue presentada como una herramienta esencial para activar mecanismos institucionales de resguardo y asistencia.

El abordaje propuesto insistió en la necesidad de que el personal pueda observar no solo síntomas clínicos, sino también dinámicas relacionales y contextos de vulnerabilidad.

El rol del hospital en la promoción de derechos

La capacitación reafirmó el lugar del Hospital San Juan Bautista como actor clave en la promoción de derechos, la detección temprana y la atención integral de la comunidad.

Estas instancias formativas fueron valoradas como fundamentales para construir un sistema sanitario más preparado, sensible y articulado frente a problemáticas que trascienden lo estrictamente médico. El compromiso institucional se expresa en tres dimensiones centrales:

Prevención

Detección temprana

Protección y acompañamiento de posibles víctimas

La propuesta permitió además fortalecer la articulación entre el hospital y los organismos especializados en la investigación del delito.