Día Nacional de Donación de órganos: la DAICA recibió un móvil para traslado

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 30 de mayo, el Ministerio de Salud de Catamarca realizó la entrega de un nuevo móvil para traslado destinado a la Dirección de Ablación e Implante de Catamarca (DAICA), organismo dependiente de la cartera sanitaria provincial.

La entrega fue encabezada por la ministra de Salud, Johana Carrizo, junto al director de DAICA, Marcelo Lobo, en una jornada orientada a visibilizar la importancia de la donación de órganos y tejidos y a fortalecer el sistema provincial vinculado a la procuración y trasplante.

El nuevo vehículo fue financiado a través de los proyectos de inversión del INCUCAI y tiene como objetivo fortalecer la logística y las tareas operativas vinculadas al traslado dentro del sistema de ablación e implantes. Además del móvil, durante el acto se concretó la entrega de insumos informáticos destinados a mejorar las tareas administrativas y operativas diarias de la Dirección de DAICA, que funciona de manera permanente mediante el sistema SINTRA.

Un homenaje a los donantes y sus familias

Durante la actividad, Marcelo Lobo destacó el significado de la fecha y remarcó el reconocimiento a las personas que decidieron donar órganos y tejidos. "Hoy nos reunimos para homenajear a todos los donantes de tejidos, especialmente a los catamarqueños que dijeron sí a la donación, sí a la vida", expresó el director de DAICA.

En ese contexto, Lobo también dedicó palabras de agradecimiento a las familias donantes, resaltando el acompañamiento brindado durante cada proceso de donación.

"En nombre de los pacientes trasplantados, quiero agradecer a las familias donantes por acompañar el proceso y entender el honor que existe en el acto de donar", señaló. Las expresiones del titular de DAICA estuvieron orientadas a destacar el valor humano y sanitario que representa la donación de órganos y tejidos, así como el impacto que tiene en las personas que acceden a un trasplante.

Reconocimiento al equipo profesional

Durante su intervención, Marcelo Lobo también reconoció el trabajo del equipo profesional que integra la Dirección de Ablación e Implante de Catamarca y que participa en tareas vinculadas a la procuración, coordinación y operatividad del sistema de trasplantes.

"Son excelentes personas capacitadas para realizar esta tarea altamente compleja con la firme convicción de lo que hacemos y con vocación de servicio que nos impulsa a continuar", manifestó.

El director puso en valor la preparación técnica y el compromiso del personal que interviene en procedimientos considerados de alta complejidad y que requieren funcionamiento coordinado y permanente.

El Plan Estratégico Provincial

Otro de los puntos destacados por Lobo fue el desarrollo del Plan Estratégico Provincial implementado en 2021, que tiene entre sus pilares el fortalecimiento de los medios destinados a incrementar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplantes.

Según explicó, ese esquema permitió avanzar en la creación de unidades de procuración en hospitales de la Capital provincial y ampliar posteriormente el alcance hacia otras instituciones de salud.

Entre los espacios incorporados mencionó:

Hospitales de Capital.

Sanatorios privados.

Hospitales Zonales de Belén y Andalgalá.

El funcionario destacó especialmente el crecimiento de la red en el interior provincial y subrayó que, por primera vez, Catamarca registró donantes fuera de la Capital.

"Fue la primera vez que tuvimos donantes en el interior de la provincia: dos donantes de córneas en Belén, donde tenemos un gran equipo, muy comprometido", explicó.

La referencia marcó uno de los avances señalados dentro del esquema de descentralización y fortalecimiento del sistema de procuración provincial.

Equipamiento e inversión para fortalecer el sistema

Lobo también resaltó la inversión realizada a través del Ministerio de Salud y del INCUCAI para fortalecer la red de procuración mediante la incorporación de equipamiento e instrumental especializado.

En ese sentido, indicó que la red provincial recibió tecnología de alto costo destinada a optimizar los procedimientos y las tareas operativas vinculadas a la donación y el trasplante. "Esta red de procuración recibió equipamiento e instrumental de muy alto costo a través de la inversión que desde el Ministerio y de INCUCAI, en algunos casos instrumental que pocas provincias tienen", afirmó.

La incorporación del nuevo móvil y de los insumos informáticos se enmarca en ese proceso de fortalecimiento estructural y operativo impulsado desde el área sanitaria provincial.

El trabajo de DAICA en Catamarca

La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca, dependiente del Ministerio de Salud, trabaja en la promoción, coordinación y fiscalización de las actividades vinculadas a la donación y trasplante de órganos y tejidos.

Entre sus funciones se encuentran:

Impulsar las actividades de donación de órganos y tejidos.

Coordinar procedimientos de procuración y trasplante.

Fiscalizar el funcionamiento de las actividades vinculadas al área.

Garantizar el acceso de los catamarqueños al trasplante.

La jornada realizada por el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos combinó el reconocimiento a los donantes y sus familias con la presentación de nuevas herramientas destinadas a fortalecer el funcionamiento de la red provincial de procuración y trasplante.