Caravati sigue atendiendo, a pesar del vencimiento del contrato

Un día después del vencimiento del contrato, a pesar de la polémica y de los fuertes dichos que se cruzaron entre el socio gerente del bar ubicado sobre calle Sarmiento y el presdente del Club 25 de Agosto, el local gastronómico sigue abierto. De esta manera Caravati mantiene su apertura y de esta manera resiste, cumpliendo así con lo dicho este jueves por Esteban Cano, quien en conferencia adelantaba que por consejo de su nuevo abogado, Dr. Jorge Bracamonte, se “iba a continuar con la actividad hasta tanto como empresa, podamos encontrar otro lugar donde nos podamos trasladar".

Según el empresario "no podemos abruptamente cerrar. No podemos en poco tiempo trasladarnos de un lugar a otro, y no podemos irresponsablemente dejar de producir”. Y esto se está cumpliendo, mientras se espera la reacción de los locadores, quienes luego de esta determinación, se mantienen en silencio.

Mientras tanto, los empleados, que son quienes están en el medio de este conflicto y sostienen un día a día con bastante incertidumbre, se han presentado a trabajar no habiendo orden en contrario sobre esto.

Hasta tanto su patronal no disponga lo contrario, los gastronómicos siguen prestando servicios y los clientes siguen asistiendo al local, que, por el momento, presenta total normalidad.