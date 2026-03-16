Catamarca: con 5 mil inscriptas comienza el Programa Constructoras 2026

El Programa Constructoras 2026 iniciará oficialmente un nuevo ciclo con un importante nivel de participación. La propuesta, que promueve la inclusión laboral de mujeres y diversidades en el ámbito de la construcción, tendrá su acto de apertura este martes 17 de marzo a las 9:30 horas en el Cine Teatro Catamarca.

La actividad será organizada por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, organismo que impulsa esta iniciativa que, desde su creación, busca ampliar las oportunidades de formación y empleo en un sector históricamente vinculado al trabajo masculino.

En esta nueva cohorte, el programa contará con 5 mil personas inscriptas, una cifra que marca el crecimiento y la consolidación de la propuesta formativa. El ciclo lectivo que comienza este año constituye el cuarto año consecutivo de implementación, lo que refleja la continuidad de una política orientada a promover la participación femenina y de diversidades dentro de los oficios de la construcción.

Una iniciativa que comenzó en 2023

El Programa Constructoras se puso en marcha en el año 2023 con el objetivo de generar nuevas oportunidades laborales para mujeres y diversidades en el sector de la construcción.

Desde su creación, la iniciativa se ha planteado como un espacio de capacitación técnica que permita a las participantes adquirir habilidades específicas vinculadas a distintos oficios del rubro. El programa cuenta con el apoyo de la Cámara de Construcción, lo que permite articular la formación con el sector productivo vinculado a la actividad.

Entre los principales objetivos de la propuesta se destacan:

Promover la inclusión laboral de mujeres y diversidades.

Romper estereotipos de género asociados al trabajo en la construcción.

Fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

Brindar capacitación técnica en oficios vinculados a la obra y el mantenimiento edilicio.

A partir de estas metas, el programa busca contribuir a transformar las condiciones de acceso al trabajo dentro de un sector tradicionalmente marcado por desigualdades de género.

Formación técnica en distintos oficios

Uno de los ejes centrales del Programa Constructoras 2026 es la capacitación en oficios específicos vinculados a la actividad constructiva.

Las participantes podrán acceder a distintos cursos orientados a la adquisición de habilidades prácticas, que posteriormente pueden aplicarse tanto en el ámbito laboral como en proyectos vinculados a la construcción y mantenimiento de viviendas.

Entre las áreas de formación incluidas en el programa se encuentran: construcción en seco, construcción tradicional, plomería, electricidad y refrigeración.

Dentro de estas especialidades, las egresadas reciben certificación en técnicas de panelizado y obra, lo que les permite acreditar formalmente los conocimientos adquiridos durante el proceso de capacitación.

Este enfoque práctico apunta a fortalecer las capacidades técnicas de las participantes, facilitando su inserción en distintos espacios de trabajo vinculados a la construcción.

Expansión del programa en el interior provincial

Uno de los aspectos destacados del crecimiento del programa es su expansión territorial más allá de la Capital. En sus primeras etapas, la iniciativa se desarrollaba principalmente en el ámbito capitalino. Sin embargo, con el paso del tiempo logró extender su alcance a distintas localidades del interior provincial, ampliando así las oportunidades de acceso a la capacitación.

Actualmente, el Programa Constructoras se implementa en diversas localidades, entre ellas: Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Capayán, Saujil, Belén, Andalgalá, Los Altos y Tinogasta.

La presencia del programa en estas localidades refleja un proceso de expansión que permite que mujeres y diversidades de distintos puntos de la provincia puedan acceder a las instancias formativas.