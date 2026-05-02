ANSES Catamarca: ¿Quiénes podrán acceder al exclusivo préstamo de $1.500.000?

Un proyecto legislativo impulsa la reactivación de los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con un cambio de enfoque que podría impactar también en Catamarca: ya no estarán orientados al consumo, sino al desendeudamiento de los beneficiarios.

El programa nacional de créditos del organismo previsional había quedado suspendido tras la asunción del presidente Javier Milei. Sin embargo, la nueva iniciativa busca restablecer el beneficio con un paradigma diferente, orientado a aliviar las deudas de quienes cumplan con los requisitos planteados en el ámbito legislativo.

La propuesta, impulsada por bloques opositores en el Congreso, plantea un esquema de financiamiento dirigido a jubilados, beneficiarios de asignaciones sociales y trabajadores de bajos ingresos. El monto máximo de los préstamos alcanzaría los $1.500.000, con el objetivo de ofrecer un alivio concreto a la economía familiar en un contexto de alta inflación.

Del efectivo al desendeudamiento

A diferencia de versiones anteriores, en las que el dinero se acreditaba directamente en la cuenta del beneficiario, el nuevo proyecto establece un mecanismo completamente digital. La finalidad es asistir a personas con deudas en tarjetas de crédito o préstamos informales con tasas elevadas.

En este esquema, el solicitante no recibiría el dinero en efectivo. A través de la plataforma Mi Anses, deberá indicar la entidad financiera con la que mantiene la deuda. Tras la verificación de los datos, el organismo transferiría los fondos directamente al acreedor para cancelar el pasivo, transformando así una deuda onerosa en un crédito con condiciones más accesibles.

¿Quiénes podrían solicitarlo?

El universo potencial de beneficiarios superaría los 10 millones de personas. De acuerdo con el borrador del proyecto, los grupos alcanzados serían:

Jubilados y pensionados (SIPA), con ingresos de hasta seis haberes mínimos.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Trabajadores registrados, incluidos empleados de casas particulares.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

En cuanto a la tasa de interés, se propone que esté basada en la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales, lo que la ubicaría por debajo de los costos actuales del sistema financiero tradicional y de las tarjetas de crédito.

¿Cuándo estarían disponibles?

Por el momento, se trata de una iniciativa legislativa que debe ser debatida y aprobada en ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. Según estimaciones de sus impulsores, en caso de obtener consenso en Diputados y el Senado durante los próximos meses, los nuevos créditos podrían implementarse recién en el segundo semestre de 2026.