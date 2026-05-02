Astroturismo en Catamarca: proponen vivir la Luna Llena desde Casa de la Puna

Este viernes, de 20 a 22 horas, Catamarca ofrece una propuesta diferente para disfrutar del cielo nocturno: la "Noche de Luna Llena" en Casa de la Puna, una experiencia de astroturismo que combina observación, aprendizaje y recreación.

La iniciativa invita a realizar observación lunar con telescopios profesionales, incursionar en la astrofotografía y descubrir los secretos de las constelaciones junto a relatos de la mitología andina. "No es solo mirar la Luna... es vivir el cielo, entenderlo y llevarte una experiencia inolvidable", expresó Nahuel Rigotti, a cargo de la actividad.

La propuesta incluye además un break compuesto por alfajor y jugo, y tiene un costo de $8.000 por persona. Quienes deseen participar pueden realizar reservas comunicándose al 3834-290612.