Catamarca: alerta amarilla por Zonda y fuertes vientos en el interior provincial

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado alertas amarillas por viento Zonda y fuertes vientos en distintos departamentos del interior de Catamarca.

La advertencia por viento Zonda alcanza a Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta. En esas zonas se esperan velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Según el organismo, el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Por otra parte, rige una alerta por fuertes vientos en Antofagasta de la Sierra, donde se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. Las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Las condiciones previstas podrían generar complicaciones en la circulación y otras actividades al aire libre, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.