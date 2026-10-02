Despliegan una amplia agenda para concientizar sobre el cáncer de mama en Catamarca

Cada año, el Ministerio de Salud de la provincia conmemora en octubre el Mes Rosa, consolidándolo como una estrategia de sensibilización y concientización del cáncer de mama. Esta iniciativa institucional cobra una relevancia vital dentro de las políticas públicas sanitarias, ya que busca incidir de manera directa en la conducta de la población. En este contexto, el equipo de la Dirección de Cáncer asume un rol protagónico al llevar a cabo diferentes acciones de promoción y prevención distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la provincia, las cuales concluirán con una bicicleteada destinada a toda la comunidad.

El trasfondo analítico y conceptual de estas intervenciones responde a un objetivo central e ineludible: resaltar la importancia suprema de la prevención a través de los controles periódicos. Desde una perspectiva médica y social, el diagnóstico oportuno no solo simplifica el abordaje clínico, sino que representa el factor determinante para detectar a tiempo la patología y así poder brindar un tratamiento oportuno que garantice mejores resultados en la salud integral de los pacientes. La articulación de estas acciones demuestra un compromiso sostenido por descentralizar el acceso a la información sanitaria y acercarla de forma activa a cada rincón del territorio provincial.

Despliegue Territorial y Cronograma de Actividades de Concientización

Para efectivizar esta política de alcance masivo, se ha diagramado una agenda detallada que abarca múltiples locaciones, horarios específicos y modalidades de intervención orientadas a la participación ciudadana. El cronograma oficial comprende las siguientes actividades técnicas y comunitarias:

Actividad física programada para el 04/10 de 15 a 18 hs. en el Parque de los Vientos.

Jornada de consejería y gestión de turnos para mamografia el 05/10 de 10 a 12 hs. en la Peatonal Rivadavia.

Instalación de un stand informativo el 06/10 de 9 a 12 hs. frente a Sanidad Municipal.

Charla informativa a cargo del grupo Mafia el 11/10 de 17 a 21 hs. en la Plaza de Choya.

Charla de concientización llevada a cabo el 14/10 de 9 a 18 hs. en Poman.

Charla de concientización desarrollada el 15/10 de 9 a 18 hs. en Saujil.

Charla de concientización organizada el 16/10 de 9 a 12 hs. en la Casa de la Mujer.

Habilitación de un stand de consejería el 19/10 a las 10 hs. en el hall del Ministerio de Salud.

Charlas de concientización programadas para el 20/10 de 9 a 18 hs. en Los Varelas y Singuil.

Charla de concientización dispuesta el 21/10 de 15 a 19 hs. en Capayan.

Charla de concientización ejecutada el 23/10 de 9 a 18 hs. en Recreo.

Maratón Rosa convocada para el 25/10 a las 9 hs. abarcando Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu.

Charla de concientización pautada el 27/10 de 15 a 19 hs. en Huillapima.

Charla de concientización prevista el 30/10 a las 9 hs. en el Hospital de El Rodeo "María Agripina Sosa de Castro".

Gran bicicleteada institucional de cierre el 31/10 a las 14 hs. en Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiu.