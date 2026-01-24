  • Dólar
Catamarca: Alertan por derrumbes en rutas provinciales 4 y 5 y piden extrema precaución

Vialidad Provincial y Nacional informaron complicaciones para circular en distintos tramos por desprendimientos de rocas y material de arrastre tras las lluvias registradas en las últimas horas.

24 Enero de 2026 19.08

La Dirección Provincial de Vialidad solicitó transitar con extrema precaución por las rutas provinciales N°4 y N°5, en Catamarca, debido a derrumbes y desprendimientos de rocas ocasionados por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

En Ruta Provincial N°5, se detectaron nuevos derrumbes en el tramo correspondiente a la Cuesta de Los Ángeles, donde el desprendimiento de rocas afectó la calzada. Ante esta situación, se recomienda a los conductores circular con suma precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Desde Vialidad Provincial informaron que personal vial realiza tareas de despeje y aseguramiento del sector, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de transitabilidad en el menor tiempo posible.

Ruta Provincial N°4

En tanto, sobre la Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo, se registraron desprendimientos de rocas y derrumbes a la altura del sector conocido como La Virgen. En el lugar también se encuentra personal de Vialidad realizando tareas de limpieza y despeje del material acumulado sobre la calzada, mientras se solicita a los usuarios extremar las medidas de precaución al circular.

Ruta Nacional 60

Por su parte, Vialidad Nacional informó que se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional N°60, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Tinogasta. Si bien el caudal de agua en los badenes ya descendió, persiste la presencia de material de arrastre sobre la calzada, lo que representa un riesgo para la circulación.

Tags
Catamarca Derrumbes El Rodeo Ruta Provincial Nº4 Ruta provincial nº5 Rutas Tormenta Vialidad

