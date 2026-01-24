Catamarca: Alertan por derrumbes en rutas provinciales 4 y 5 y piden extrema precaución

La Dirección Provincial de Vialidad solicitó transitar con extrema precaución por las rutas provinciales N°4 y N°5, en Catamarca, debido a derrumbes y desprendimientos de rocas ocasionados por las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

En Ruta Provincial N°5, se detectaron nuevos derrumbes en el tramo correspondiente a la Cuesta de Los Ángeles, donde el desprendimiento de rocas afectó la calzada. Ante esta situación, se recomienda a los conductores circular con suma precaución, respetar la señalización dispuesta y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar.

Desde Vialidad Provincial informaron que personal vial realiza tareas de despeje y aseguramiento del sector, con el objetivo de restablecer las condiciones normales de transitabilidad en el menor tiempo posible.

Ruta Provincial N°4

En tanto, sobre la Ruta Provincial N°4, camino a El Rodeo, se registraron desprendimientos de rocas y derrumbes a la altura del sector conocido como La Virgen. En el lugar también se encuentra personal de Vialidad realizando tareas de limpieza y despeje del material acumulado sobre la calzada, mientras se solicita a los usuarios extremar las medidas de precaución al circular.

Ruta Nacional 60

Por su parte, Vialidad Nacional informó que se debe transitar con precaución por la Ruta Nacional N°60, en el tramo comprendido entre Cerro Negro y Tinogasta. Si bien el caudal de agua en los badenes ya descendió, persiste la presencia de material de arrastre sobre la calzada, lo que representa un riesgo para la circulación.