Salud y la UNCa promueven la formación profesional con la firma de un convenio

La ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo, firmó un convenio marco de cooperación con la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Elina de Buenader, con el objetivo de promover instancias de formación profesional para estudiantes de la Tecnicatura en Informática.

El acuerdo está orientado específicamente a estudiantes con orientación en mantenimiento de equipos, redes de información y diseño web, áreas clave dentro del proceso de modernización tecnológica que atraviesan las instituciones públicas.

A través de esta iniciativa, se busca fortalecer el vínculo entre el ámbito académico y el sistema sanitario provincial, generando oportunidades para que los futuros profesionales puedan aplicar sus conocimientos en entornos reales de trabajo vinculados con la gestión tecnológica en salud.

Prácticas formativas en el área de Salud Digital

El convenio establece que los estudiantes podrán realizar prácticas formativas no rentadas de aprestamiento profesional en la Dirección de Salud Digital del Ministerio de Salud.

Durante estas instancias de formación, los estudiantes participarán en comisiones de estudio y en diversas actividades vinculadas al desarrollo tecnológico del sistema sanitario. Entre las principales tareas previstas se destacan:

Desarrollo de sistemas informáticos aplicados al ámbito sanitario

Mantenimiento y soporte de plataformas tecnológicas

Trabajo sobre infraestructura tecnológica

Participación en herramientas digitales utilizadas en el sistema sanitario provincial

Estas actividades permitirán a los estudiantes integrar la formación teórica con la experiencia práctica, generando un espacio de aprendizaje en el que podrán intervenir en procesos vinculados a la transformación digital de los servicios de salud.

Supervisión académica y coordinación institucional

Las prácticas estarán coordinadas por la Dirección de Salud Digital del Ministerio de Salud, mientras que la supervisión académica estará a cargo de profesionales formadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Este esquema busca garantizar que el proceso de formación tenga un seguimiento institucional tanto desde el ámbito educativo como desde el organismo estatal, asegurando que las actividades realizadas por los estudiantes se ajusten a los objetivos pedagógicos y profesionales establecidos. En este marco, los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, al tiempo que desarrollarán experiencia práctica dentro de entornos institucionales vinculados con la gestión tecnológica en el sistema público de salud.

Carácter formativo y condiciones de participación

Desde las instituciones involucradas se aclaró que las actividades previstas en el convenio tienen carácter exclusivamente formativo, por lo que no generan relación laboral entre los estudiantes y el Ministerio de Salud.

Asimismo, se establecieron una serie de condiciones que deberán cumplir los participantes durante el desarrollo de las prácticas. Entre ellas se destacan:

Cumplimiento de las normas institucionales del Ministerio de Salud

Respeto de las obligaciones de confidencialidad respecto de la información a la que accedan durante las tareas

Participación en actividades definidas dentro del marco formativo del convenio

Por su parte, la Universidad Nacional de Catamarca será responsable de garantizar la cobertura de los seguros correspondientes para los estudiantes, asegurando las condiciones necesarias para el desarrollo de las prácticas.

La transformación digital como eje estratégico

Durante la firma del acuerdo, la decana Elina de Buenader destacó el rol que cumple la Facultad en el proceso de modernización tecnológica.

"Desde esta Facultad, tenemos áreas de cooperación muy importantes, ya que desarrollamos diferentes áreas con un requerimiento que el mundo lleva adelante, como es la transformación digital", expresó.

En ese sentido, remarcó que la institución cuenta con un amplio desarrollo en el ámbito digital, una capacidad que se pone al servicio no solo de la comunidad universitaria, sino también de la provincia y de la región. "La Facultad tiene un amplio desarrollo en todo lo que es digital y nosotros lo ponemos al servicio, no solo de la comunidad universitaria sino de Catamarca y la región", señaló.